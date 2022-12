Pedro Castillo envía carta desde la Diroes: “Me obligaron a sacarme una muestra de sangre sin mi consentimiento”

Pedro Castillo autorizó al parlamentario Guillermo Bermejo presentar una carta en sus redes sociales.

El exmandatario Pedro Castillo se pronunció por primera vez desde su detención en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, por medio de una carta escrita a puño y letra que fue difundida por el legislador Guillermo Bermejo en sus redes sociales.

En la misiva, el vacado presidente -quien perpetró un golpe de Estado que no tuvo eco en las Fuerzas Armadas- acusó a “médicos camuflados” y una “fiscal sin rostro” de intentar sacarle una muestra de sangre sin su consentimiento.

“En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento”, denunció el exjefe de Estado, quien la Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de corrupción y de liderar una organización criminal.

Sin embargo, Pedro Castillo contó que estas intenciones siguieron este sábado. “Igualmente, el día de hoy volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad”, se lee en la carta.

Luego de la revelación de estas acciones, el exmandatario no dudó en culpar a la Fiscalía de la Nación y su representante, Patricia Benavides, a quien hace referencia directa; el Congreso de la República, que resolvió vacarlo el miércoles luego de pronunciar su mensaje de la Nación, donde ordenaba el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de justicia.

“No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte”, indicó la misiva que fue difundida por el legislador Guillermo Bermejo, quien lo vistió la tarde de este sábado en la Diroes.

Después de su fallido golpe de Estado, el exmandatario peruano cumple un pedido de detención preliminar dispuesto por el Poder Judicial por un periodo de siete días.

Carta escrita a puño y letra por Pedro Castillo.

Acusado por golpe de Estado

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro, en su declaración a la Fiscalía de la Nación, habría asegurado que Pedro Castillo dio la orden de cerrar el Congreso y que tenía pensado detener a la Fiscal de Nación, Patricia Benavides, reveló una publicación de Panorama en Twitter.

Se trata de un documento en el que el alto mando policial responde que recibió la llamada del exministro del Interior Willy Huerta. “Me indicó que me iba a pasar con el presidente de la República, en ese momento él me señaló: “General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación”, precisó.

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso el programa dominical, el comandante PNP señaló que llegaron a su despacho -donde estaba aislado por covid-19- las siguientes personas: el jefe de Estado Mayor, teniente general Vicente Álvarez; el Comando de Asesoramiento General, general Jorge Angulo; el asesor de este, Julio Ubillus; el director de Imagen Institucional, el coronel Edinson Hernández, y el secretario privado de Raúl Alfaro, Miguel Ángel Brison. La razón era conversar sobre las acciones que se debían tomar ante el cierre del Congreso.

En ese momento, según declaró el comandante PNP ante la Fiscalía, recibió una llamada del exministro del Interior, Willy Huerta, quien le pasó al expresidente para recibir la orden de cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación. Añadió que los detalles iban a ser comunicados después por Willy Huerta.

En su testimonio, detalló que Pedro Castillo ordenó dar seguridad a la casa de sus padres, de la expremier Betssy Chávez y de Aníbal Torres. Tras ello, según Alfaro, el mandatario cortó la comunicación. Acto seguido, el general PNP puso a conocimiento dicha información al jefe de Estado Mayor, el teniente general Vicente Álvarez, y al Comando de Asesoramiento General, el general Jorge Angulo.

