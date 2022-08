Julián Zucchi en Combate: “Fue muy duro, la pasé muy mal y hasta me dio taquicardia”

Julián Zucchi cuenta las verdaderos razones porque renunció a Combate. Youtube: Soy Gianotti.

El actor argentino contó todo lo que vivió cuando fue participante del programa de competencia de ‘Combate’ al conductor Christopher Gianotti en su canal de Youtube ‘Preguntas que arden’.

Sorprendió que Julián Zucchi dijera que la pasó muy mal en el reality porque tenía un carácter muy temperamental, además la producción lo hacía enojar muy seguido y esto ocasionaba que discutiera con sus compañeros y los jefes de la producción de ATV.

“Lo que me hizo renunciar fue que me hicieron enojar tanto, que ‘El Jefe’ (locutor del show) me dijo: ‘A Usted le falta humildad’ y yo le menté la madre en vivo. A l día siguiente cuando me googlee vi noticias mías molesto, enojado, eso me llevó a renunciar porque vi que todo era noticias malas, que me peleé con uno con otro, con Kina, Maluma . Ahí dije esto no es para mí, por eso me voy y no sigo en el programa”, explicó.

Inclusive, Julián Zucchi confesó que debido a la adrenalina y las discusiones en la competencia le llegó a dar problemas en su frecuencia cardiaca cada vez que iba al set de ATV Televisión. “ Además, la pasaba mal. Me pagaban muy bien, pero dije por plata no. Ya me agarraba taquicardias, porque no sabía que me iban a hacer en el programa para hacerme enojar” , explicó.

Luego de ello, explicó que regresó en otro momento al show de ‘Combate’, pero ya tenía otra mentalidad y estaba más tranquilo. “Ojo, que amo Combate, ahí conocí a mi mujer, pero no era para mí”, aclaró el gaucho.

No aceptaba armar escándalos en Televisión

El actor dijo que antes de ingresar a Combate, le propusieron a su manager armar un escándalo con una señorita de la farándula, donde ambos serían beneficiados con mayor exposición en los medios, pero él no aceptó porque no es estilo y tampoco su forma ganar portadas en los diarios.

“Cuando estaba en Combate, recuerdo que los productores hacían que saliera con las chicas del programa, por ejemplo Sheyla Rojas me invitó a salir como parte del programa y los productores le decían agárrale la mano y ahí fui conociendo el espectáculo de aquí. He aprendido mucho”, detalló.

Cuando perdió la virginidad

La primera pregunta que Christopher Gianotti le hizo a Julián en el show de ‘Preguntas que Arden’ fue ¿A los cuantos años perdió la virginidad? Y el argentino contestó que esto sucedió cuando tenía 14 años en una temporada de circo con la agrupación Parchis que él integraba. Su primera experiencia sexual fue con una bailarina del show circense.

“Estaba en Perú, tenía 13 a 14 años y fue con una mujer mayor que yo, una bailarina del circo de Parchis, se fue dando, vino al Hotel. Estaba solo en mi habitación porque mi mamá no me acompañó en este viaje. Nos dimos un besito, estaba nervioso, todo se fue dando y fue solo una vez”

Terapia de pareja

En otro momento de la entrevista, el protagonista de las películas ‘Sí, mi amor’ expresó que asiste a terapia psicológica con su pareja Yiddá Eslava y madre de sus hijos, porque quieren llevarse mejor y no porque suceda un problema en su vida conyugal.

“Trabajo día a día mi relación con Yiddá y nuestra familia, yo amo tener mi familia. Tenemos 10 años juntos de felicidad”, finalizó.

Julián Zucchi le dedicó unas tiernas palabras a la madre de sus hijos por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

