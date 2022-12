Aurora en Perú: cantante noruega confirma su concierto en el Parque de la Exposición

Aurora viene por primera vez a Lima.

La compositora y cantante Aurora visitará Lima por primera vez para presentar su último trabajo The Gods We Can Touch y todos los éxitos que la han convertido en una de las estrellas musicales del momento.

En su primera presentación en Perú, se escucharán grandes éxitos como “Runaway”, “Cure For Me”, “Running With the Wolves”, “Exist For Love”, “Queendom” y más.

Desde sus inicios, la cantante viene cautivando al mundo por su energía y original propuesta, logrando que artistas de la talla de Billie Eilish, Shawn Mendes y Katy Perry elogien su trabajo públicamente. Los tres primeros trabajos musicales de su carrera se centraron en temas que incluyen el capitalismo global, la crisis ambiental y lo que significa ser un humano en este mundo.

Con su nuevo material The Gods We Can Touch, la artista escandinava presenta una propuesta que incluye, además, un tratamiento crítico de la orientación sexual y otras reivindicaciones. Inspirada en la mitología griega, la artista presenta un disco lleno de emoción y profundidad que le ha valido ser considerada entre las figuras juveniles más destacadas de la música.

La cantante noruega ha logrado ser un éxito indiscutible en redes sociales por su imagen y voz, que oscilan entre la estética de lo victoriano, los cuentos de hadas y la excentricidad de la escuela de artes. Sus letras hablan de correr entre animales y bailar junto al fuego, se disfraza de hada y dice que le gusta el té y pintar.

Por otro lado, su música, basada en un pop austero marcado por sus letras y mensajes, continúan conquistando a la crítica y a un fandom que no deja de crecer. Sin duda, una de las voces más prometedoras de los últimos años.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Aurora?

La joven artista noruega llegará a Perú para cantar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 22 de marzo, así lo confirmó la productora Move Concert Perú. Entradas en Teleticket desde el 14 de diciembre.

¿Cuándo es la preventa de entradas?

Preventa clientes Interbank: 12 y 13 de diciembre.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Preventa (descuento de 25%)

Zona A: S/ 270

Zona B: S/ 210

Zona C: S/ 130

Precio regular

Zona A: 349.30 soles

Zona B: 271.60 soles

Zona C: 168 soles

Aurora llega a Perú en el 2023.

Sobre Aurora

Aurora Aksnes, conocida como Aurora, es una cantante, compositora, bailarina y productora discográfica noruega. El álbum de estudio debut de Aurora, All My Demons Greeting Me as a Friend (2016) recibió críticas generalmente positivas, llegó a las listas de varios países europeos y obtuvo la certificación de platino dos veces en Noruega.

Su segundo EP Infections of a Different Kind (Step 1) (2018) fue la primera parte de un álbum de dos partes, cuya segunda parte fue su segundo álbum de estudio, A Different Kind of Human (Step 2) (2019). Su tercer álbum de estudio The Gods We Can Touch fue lanzado el 21 de enero de 2022.

