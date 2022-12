Campeón nacional ‘Choque’ disputará el título en la Final Internacional Red Bull Batalla 2022 en México

Red Bull Internacional 2022: Campeón nacional ‘Choque’ disputará el título en México.Instagram

Este sábado 10 de diciembre se realizará la Final Internacional Red Bull Batalla 2022 en el Palacio de los Deportes en la ciudad azteca y el actual campeón internacional Aczino defenderá su título en su país natal que es México.

El reconocido y dos veces campeón internacional de Red Bull Batalla se enfrentará a más de 16 participantes que querrán arrebatarle su posible tricampeonato.

‘Choque’ saca cara por el Perú

En representación de nuestro país, irá el Freetyler ‘Choque’ quien es bicampeón nacional y ganó dicho título el pasado 24 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Nuestro compatriota venció a Cafú y ahora tiene la posibilidad de ganar el título internacional.

Choque campeón del Red Bull Batalla Perú 2022

Jurados

Uno de los cinco jurados de esta final de infarto serán el tricampeón peruano Stick, quien será el encargado de calificar cada batalla de la noche.

Stick brindó una entrevista en exclusiva a Infobae y comentó sobre su trabajo como jurado y la diferencia que siente cuando está en este lugar y cuando está batallando en un escenario peleando por un título de rap improvisado.

“Es otro tipo de presión, radica más, ojalá poder tener el criterio para decidir bien porque nadie quiere equivocarse en las decisiones y estar super concentrado ahí, pero ya no tienes la presión de perder o ganar la batalla, son presione distintas”, dijo inicialmente.

“Ves desde otra óptica todo, desde otra perspectiva. Cuando uno va como juez no vas como un espectador más que puedas disfrutar. Las batallas se van a estar dando y yo voy a estar muy enfocado en cada palabra que dicen y no podré disfrutar o estar muy eufórico cuando soy espectador”, explicó.

Asimismo, comentó que no existirá por su lado ningún favoritismo con su compatriota ‘Choque’, ya que explica que le gustaría que el peruano vaya escalando por sus méritos y no por ayudas.

“Deseo de que ‘Choque’ llegue lo más lejos, posible, pero no deseo con resultados dudosos, deseo que lo haga porque sé que él lo puede hacerlo. He conversado con él y con amigos y he visto a mis mejores amigos quedarse fuera del regional... les dije que soy su amigo, pero voy a votar por lo que creo que es... yo te puedo desear lo mejor, pero también he sido competidor y no me hubiese gustado que el amigo de mi rival vote por él porque es su amigo. Mme pongo bastante empático con la labor del freestyler y trato de ejercerlo”, indicó.

Los otros jurados son Blazzt (Chile), Piezas (España) Marithea (Colombia) y Klan (Argentina). Estos artistas de renombre internacional traerán sus amplios conocimientos y experiencias al jurado para decidir qué freetyler merece el título de campeón internacional.

El peruano Stick será jurado de la final internacional de Red Bull Batalla en México. Infobae

Peruano ‘Dj D’mandado’ lanzará los beats

‘Dj D’mandado’ será el encargado de lanzar los beats a lo largo de la jornada de la Final Internacional Batalla Red Bull. Perseo Aarón Velázquez también es productor musical y no ocultó su sorpresa cuando le dieron la noticia. “Pensé que era broma. Será primera vez que un DJ peruano pondrá los platos en un evento tan importante del freestyle”, dijo.

DJ D´Mandado en Batalla internacional Red Bull 2002. Instagram

Conductores

Los conductores de la trasmisión oficial en vivo serán unas de las más importantes creadoras de contenido y youtuber de Latinoamérica, Kiara junto al argentino Pluzito, quien es host y caster de Red Bull Batalla en su país.

Esta es la tercera vez que México es sede de una final internacional de Red Bull Batalla, después de ser anfitrión en 2008 y 2017. En ambas finales internacionales, dos mexicanos lograron el título de campeón internacional; primero Hadrián en 2008 y luego Aczino en 2017.

Participantes

Son 16 los clasificados a la Final Internacional en México.

- Aczino Mexico- Vigente campeón internacional

- Skone (España) - Subcampeón internacional 2021.

- Gazir (España)- Tercer lugar internacional 2021.

- Rapder - Cuarto lugar internacional 2022

- Yoiker- Campeón nacional de México 2022

- Blon - Campeón nacional de España 2022

- Carpediem - Campeón nacional de Colombia 202

- Valles-T - Finalista del Torneo subcampeones 202

- Indico - Subcampeón de Centro América 2022

- choque - Campeón nacional de Perú 2022

- Mecha - Campeón nacional de Argentina 2022

- Jokker - Campeón nacional de Chile 2022

- Spektro- Campeón nacional de Uruguay 2022

- Teorema - Más votado en Mejor segundo

- Wolf - Campeón del Torneo de plazas 2022

- Skiper- Ganador del Torneo de subcampeones.

Te puede interesar: Lobo Estepario ganó God Level Todo o Nada: resultados y highlights de la competencia en Colombia

Teorema no teme enfrentarse a retadores más fuertes

El chileno Teorema también brindó una entrevista a Infobae y contó como ha llegado a la Final Internacional Red Bull Batalla 2022 en México. El joven comentó que se siente muy cómodo en México, considera al país azteca como su segunda casa, ya que siempre siente el respaldo de los mexicanos, como se vio reflejado en las votaciones que lo llevaron a ser finalista a la Red Bull Internacional de este año.

Teorema se muestra muy confiado en su talento y señala que su filosofía de vida es asumir los desafíos más grandes porque con ello aprende mucho y tiene la posibilidad de llegar más lejos en sus metas.

“Soy una persona que escoge al más fuerte y esa filosofía me ha llevado hasta acá, entendiendo que es lo que me va a construir y si quiero salir campeón le tengo que ganar a todos. También se lo dejo al momento y al freestyler, si me toca a escoger a mí, escojo a uno de los más fuertes”, explicó.

El joven chileno reconoce que improvisa y no tiene preparación, su secreto se basa a estar atento y aprender de sus compañeros. “En el momento que me suba al escenario empiezo a competir y voy a improvisar, no hay preparación, y eso lo he tenido siempre”, reveló.

El chileno Teorema imagina su enfrentamiento con Aczino en la final internacional de Red Bull Batalla. Infobae

¿Dónde se transmitirá?

La mayor competencia de rap improvisado se habla hispana se podrá ver en vivo a partir de 18: 00 horas (Hora Peruana) mediante el canal oficial de Youtube de Red Bull Batalla. Pero también en Red Bull TV, donde se emitirá en exclusiva el sorteo de los enfrentamientos y las llaves desde las 17:45 horas.

SEGUIR LEYENDO