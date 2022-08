Jaze vs. Teorema en God Level: la batalla que “revivió el freestyle”

Jaze vs. Nitro en octavos de final de God Level Todo o Nada. (YouTube)

Las batallas de rap en español ya no son lo que eran hace unos años. Con una audiencia cada vez mayor, las competencias orgánicas en plaza dieron paso a espectáculos que ahora llenan estadios y tienen en los freestylers a figuras con cientos de miles de seguidores.

Para muchos, esta era una sucesión natural. Lo que se vivía en los parques de Chile, Argentina, México o Perú hace unos años era el nacimiento de un movimiento que hoy atrae a masas. Muchachos de menos de 20 años que ensayaban trucos nuevos y usaban la palabra como arma para ganar batallas por honor.

Con el freestyle convertido en algo parecido a una industria, el nivel tuvo un crecimiento exponencial, pero inevitablemente --para muchos-- de alguna manera se perdió la frescura y la esencia del movimiento callejero. La improvisación pura, sin estar pendientes de cuánto se puntúa, de seguir una temática determinada, o simplemente golpear al rival.

Existe en redes sociales un debate desde hace un tiempo al respecto. ¿Ha muerto el freestyle? Hace precisamente referencia a cómo los grandes escenarios habían cambiado la forma de improvisar.

Pero este domingo 21 de agosto pasó algo que trajo un refresco de freestyle puro. El peruano Jaze y el chileno Teorema se enfrentaron en los octavos de final de God Level Todo o Nada en Medellín, Colombia. Fue la última batalla de la ronda, y desde que salieron al escenario abrazados, se podía ver que había un mood distinto en el escenario.

Jaze, por un lado, acostumbrado a hacer grandes minutos libres en la FMS Perú, mostró lo que sabe hacer. Juan Carlos logró conectar consigo mismo para fluir de mejor manera. Mientras que Teorema, con más tablas por los años en el circuito, mostró lo mejor de su estilo, pegando con rimas ingeniosas.

Sus primeros minutos fueron un viaje de ideas desde Galinier, hasta paisas, causas, para después decantar en el videojuego Call of Duty, y mencionar a Black Ops, Modern Warfare 3 y Warzone.

En la segunda ronda, durante su minuto, Jaze remarcó lo que mencionamos líneas arriba: “Rapeo con la voz del corazón. No dejen que la presión de la competición arruine el lado artístico de esta competición” .

A su vez Teorema le dijo: “Yo no me las escribo. Me daría vergüenza hacerlo, sobre todo frente a ti”. Para luego soltar frases sublimes: “Comparar mi freestyle, es una pintura de Leonardo Da Vinci renacentista. O como un Miguel Angel, si rapeo calla un diablo, si rapeo canta un ángel” .

En la réplica hubo más contrapuntos y mucha emoción. Jaze cerró con una frase inolvidable: “Lo hago por mi mamá, por mis hermanos, por Michelle y por toda la gente que amo, por este nivel, el papel que yo amo, hoy voy a ganar por el freestyle peruano” .

Al finalizar la rima, ambos se fundieron en un abrazo interminable, conscientes de lo que acababan de hacer. Hubo una réplica donde siguieron mostrando su mejor improvisación y rimas llenas de epicidad. En el papel, Teorema se mostró más agresivo y decantó la batalla para su lado. Es casi anecdótico decir que ganó Teorema y perdió Jaze. Pero la sensación va más allá. Sentimos que ganó el freestyle.

El peruano en su despedida lo dejó en claro: “Es una de las mejores batallas que recuerdo que haya tenido. Aunque no se logró la victoria, para mí siempre se gana si se hace freestyle con un hermano como Mateo” .

