Leonardo Rugel habría llegado a un acuerdo con Deportivo Municipal tras llegada de Ángel Comizzo

Leonardo Rugel habría aceptado firmar por Deportivo Municipal tras la llegada de Ángel Comizzo.

El nombre de Leonardo Rugel ha sido uno de los más sonados a lo largo de las últimas semanas. Tras rechazar una oferta de Universitario de Deportes e intentar desconocer el contrato que firmó por dos temporadas con Alianza Atlético, el defensor habría tomado una decisión sobre su futuro.

Por su parte, los de Ate intentaron retener al futbolista a toda costa, sin embargo, sus pretensiones salariales habrían sido muy elevadas, motivo por el cual Universitario tomó la decisión de desistir. Tras su salida del conjunto ‘merengue’, Rugel recibió una propuesta del ‘vendaval’, equipo con el que habría firmado por dos temporadas.

No todo podía ser color de rosas, pues al parecer Deportivo Municipal le habría ofrecido una mejor oferta al ex jugador del cuadro ‘crema’ y este habría aceptado sin imaginar lo que podría suceder. La información fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta personal de Twitter.

“¿Problemas? Desde Alianza Atlético informan que Leonardo Rugel firmó contrato con ellos por dos temporadas pero que en las últimas horas habría señalado que ya no desea continuar con el acuerdo. Esto ha generado mucha molestia en Lander Aleman, presidente del club de Sullana. El titular de Alianza Atlético buscará que se haga respetar el acuerdo que tiene varias semanas y anuncia que llegará hasta las últimas consecuencias. Se informa que a Rugel le habría llegado otra oferta mejor. Igual se espera, como corresponde, la versión del defensa”, sostuvo Peralta.

Finalmente, su llegada a ‘La Academia’ se habría hecho realidad luego del retorno de Ángel Comizzo a nuestro país. Como se recuerda, el estratega argentino dirigió a Leonardo en Universitario de Deportes antes de su salida e incluso apostó por él y lo hizo debutar en la Liga 1 2021.

La noticia fue confirmada esta mañana por Marcello Merizalde, quien pudo conocer que el futbolista de 21 años ya se encontraría entrenando en Villa El Salvador e incluso el anuncio sería hecho en las próximas horas.

“Tras no renovar contrato con Universitario de Deportes, Leonardo Rugel se integró a la pretemporada de Deportivo Municipal y debe ser anunciado en las próximas horas como nuevo refuerzo “Edil” para la campaña 2023″, escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, lo único que queda es esperar que Deportivo Municipal haga oficial el anuncio y también que el propio jugador salga a pronunciarse sobre su situación, pues al parecer aún tendría cosas por resolver con el conjunto ‘sullanense’.

En riesgo de no participar de la Liga 1 en el 2023

Deportivo Municipal también correría el riesgo de no participar de la Liga 1 2023 luego de no presentar los documentos que certifican que no mantienen una deuda vencida en los años previos a la competencia. De esta manera, si no llegasen a cumplir con las fechas estipuladas, la institución ‘edil’ se quedaría sin Licencia y esto los imposibilitaría de jugar la próxima temporada.

“Le informamos que hemos verificado que, a la fecha, su institución no ha realizado la presentación de ninguno de los documentos requeridos para acreditar no mantener deudas vencidas de los ejercicios anteriores al 2023 de los conceptos al mencionados: documentos cuya fecha límite de presentación es el diez (10) de diciembre del año en curso”, se puede leer en el documento enviado por la Comisión de Licencias de la FPF.

La permanencia de Municipal en la Primera División del torneo peruano no sería la único que estaría peligrando, ya que hace unos días la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le negó la posibilidad de competir a Sport Boys, sin embargo, esta decisión aún podría ser apelada.

