GianMarco Morales, la emocionante reacción de su ciudad natal al verlo campeonar en ‘La Voz Kids’

GianMarco Morales sigue dando de qué hablar. El pequeño promesa de la música peruana se consagró como el ganador absoluto de ‘La Voz Kids’ y no dudó en dedicarle este premio a su familia y a su natal tierra de La Unión en Piura.

Y es que, desde que ingresó a la competencia, el participante señaló que daría todo de sí para dejar su nombre en alto y que venía representando a su ciudad, para que más personas conozcan su talento. Por eso, con el paso de las galas y logrando caminar hacia la final, sus paisanos no dudaron en apoyarlo en todo lo que pudieron.

Es por eso que en el día de la final, los pobladores de La Unión en Piura, se reunieron en el centro de la localidad para ver juntos el desenlace del programa y enviarle todas las buenas vibras a su representante. Este momento fue grabado para el recuerdo.

GianMarco Morales ganó 'La Voz Kids'.

Pero, lo más emocionante se vivió en al momento de anunciar al ganador. En ese instante, todos los presentes estallaron de emoción y gritos que quedaron grabados para la posteridad. Todos los pobladores se mostraron felices por el triunfo.

A través de las redes sociales, fue el propio GianMarco quien se mostró emocionado por el apoyo y no dejó de agradecer a todos los que creyeron en él. Junto a su post, compartió el video del momento exacto en que lo nombran ganador.

“Como dejar pasar este hermoso momento tan emocionante donde todos mis amigos y paisanos de mi linda tierra, La Unión, corazón del bajo Piura, se reunieron para verme levantar la copa. Me siento tan emocionado que aún no puedo creer que mis paisanos me hayan apoyado tanto. Desde ya les agradezco a todos por tan inmensa demostración de cariño. La unión hace la fuerza”, señaló el pequeño en su publicación.

La reacción de la ciudad de GianMarco Morales. (Facebook)

En su discurso ganador, también mencionó a su localidad. “Les prometí que iba a dar todo de mí para cumplir mi sueño y dejar en alto el nombre de nuestro querido distrito de La Unión”.

¿Qué premio se llevó el ganador de ‘La Voz Kids’?

GianMarco Morales convenció al público con su voz y se llevó el trofeo de la temporada. Sin embargo, ese no fue su único premio y es que también ganó una firma con Universal Music para iniciar su carrera profesional como cantante. El pequeño tiene un contrato oficial con una de las compañías discográficas con más éxito a nivel mundial y así comenzará a brillar con nombre propio.

GianMarco Morales, el niño piurano que logró su sueño de ser ganador de La Voz Kids.

