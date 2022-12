GianMarco Morales: Quién es ‘El Charrito de Corazón’ y la promesa que le cumplió a su pueblo al ganar ‘La Voz Kids’

La Voz Kids: Gianmarco Morales ganó la competencia. (Latina)

GianMarco Morales nació en el distrito de La Unión, de Piura, y se hace llamar ‘El Charrito de Corazón’ porque le encantan las rancheras y su mayor sueño es ser como el cantante y actor mexicano Pedro Fernández. En las audiciones de ‘La Voz Kids 2022′, el pequeño de 9 años contó que su mayor apoyo ha sido su padre, pues nunca ha dudado de su talento vocal.

“Él estuvo en Armonía 10. Siempre me ha enseñado a cantar; viendo videos, corrigiéndome. Toda mi familia me apoya en esto del canto”, señaló en su momento el artista infantil.

Este martes 6 de diciembre, GianMarco Morales cumplió una promesa que se había hecho, dejar en alto la tierra donde nació, logrando ser ganador absoluto de ‘La Voz Kids’, espacio de talento que se emite en Latina.

El participante del equipo de Víctor Muñoz demostró durante varias semanas todo su talento ante el jurado y el público. Su imponente voz y deseos de seguir adelante lograron conmover a los entrenadores.

GianMarco Morales (9 años) tuvo que competir con 4 fuertes contrincantes: Stive Kidman (12 años) del team de Maricarmen; Facundo Sanz Barcelli (11 años) representando a Eva Ayllón, y Douglas Mogollón (9 años), cuyo entrenador era Ezio Oliva. Tras un fuerte enfrentamiento, uno a uno se fueron retirando de la competencia, hasta que resultó como único ganador el ‘El Charrito de Corazón’.

¿Cuál es el premio que se llevó el ganador de ‘La Voz Kids’?

GianMarco Morales logró convencer al público y no solo se llevó un trofeo, también ganó una firma con Universal Music. El pequeño logró un contrato oficial para que una de las compañías discográficas más exitosas a nivel mundial se encargue de crear música para él y así, pueda emprender su carrera artística.

“Les prometí que iba a dar todo de mí para cumplir mi sueño y dejar en alto el nombre de nuestro querido distrito de La Unión”, dijo el niño piurano tras lograr su triunfo.

GianMarco Morales, el niño piurano que logró su sueño de ser ganador de La Voz Kids.

Pobladores de La Unión están de fiesta: así celebró el triunfo de su paisano

Los pobladores de La Unión se reunieron para ver el programa final de ‘La Voz Kids’, y no dudaron en gritar de emoción, celebrar y bailar cuando escucharon los resultados. Un niño del pueblo había triunfado en medio de muchos talentosos pequeños de todo el país.

GianMarco Morales publicó el video en su cuenta de Instagram. Además, expresó lo emocionado que se sentía al ver estás imágenes, donde se ve el apoyo de su gente.

“Como dejar pasar este hermoso momento tan emocionante donde todos mis amigos y paisanos de mi linda tierra, La Unión, corazón del bajo Piura, se reunieron para verme levantar la copa. Me siento tan emocionado que aún no puedo creer que mis paisanos me hayan apoyado tanto. Desde ya les agradezco a todos por tan inmensa demostración de cariño. La unión hace la fuerza”, es el mensaje del pequeño.

Víctor Muñoz le dedicó unas palabras

Bastante emocionado, su entrenador, el venezolano Víctor Muñoz, no dudó en dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. Con un video donde se ve su paso en la competencia junto a ‘El charrito de corazón’, el cantante confesó que estaba muy emocionado y orgulloso de su “pequeño gigante”.

“Estoy muy emocionado por haber ganado La Voz en mi primera temporada como entrenador, todavía no me lo creo. ‘El charrito de corazón’, mis palabras van para ti. Con tu talento, trabajo, ingenuidad y amor por lo que haces, te ganaste a todo el pueblo del Perú. Qué bonito ver cómo amas a tu familia, el lugar de donde vienes… y cómo todo ese sentimiento lo transmites a la hora de cantar”, escribió el venezolano, quien no dudó en etiquetar al niño.

“Te mereces este premio mi pequeño gigante. A todos mis niños, todos súper mega talentosos, quiero decirles que siempre cuentan conmigo, quiero que todos logren sus sueños y así como GianMarco logró el cariño del público, ustedes también lo hicieron, ya el primer paso se logró, así que los acompaño ahora en el camino y más aún con este importantísimo logro”, remarcó el artista, quien pidió que sigan apoyando a los niños. “No los dejemos solos. Perú te llevo en mi corazón, Siempre. Los amo”, concluyó.

Cabe recordar que Víctor Muñoz fue el único entrenador que volteó al escuchar cantar al pequeño. ‘El charrito de corazón’ le demostró que había tomado una buena decisión dándole su confianza.

La Voz Kids: Víctor Muñoz con su finalista GianMarco Morales cantan en la gran final. (Latina)

SEGUIR LEYENDO