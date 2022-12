¿Qué premió recibió GianMarco Morales por ganar La Voz Kids?

Víctor Muñoz le dedicó un video a GianMarco Morales. Instagram

Este martes 6 de diciembre, GianMarco Morales se alzó con la ansiada copa. El participante del equipo de Víctor Muñoz se convirtió en el ganador de ‘La Voz Kids 2022′ después de demostrar por varias semanas su talento ante el jurado y el público.

Su imponente voz y deseos de seguir adelante lograron conmover a los entrenadores, quienes en esta ocasión no fueron quienes dieron la última palabra. El público fue el encargado de elegir al ganador a través de la app de Latina con sus votos.

Cada uno de los finalistas fueron los encargados de demostrar su talento y convencer a los televidentes de escogerlos como la mejor voz kids del país.

Los cuatro finalistas fueron GianMarco Morales (9 años) del equipo de Víctor Muñoz; Stive Kidman (12 años) del team de Maricarmen; Facundo Sanz Barcelli (11 años) representando a Eva Ayllón, y Douglas Mogollón (9 años), cuyo entrenador era Ezio Oliva. Tras un fuerte enfrentamiento, uno a uno se fueron retirando de la competencia.

¿Cuál es el premio que se llevó el ganador de ‘‘La Voz Kids”?

Después de cantar ‘Canto a la madre’, GianMarco Morales logró convencer al público y no solo se llevó un trofeo, también ganó una firma con Universal Music. El pequeño logró un contrato oficial para que una de las compañías discográficas más exitosas a nivel mundial se encargue de crear música para él y así, pueda emprender su carrera artística.

“Les prometí que iba a dar todo de mí para cumplir mi sueño y dejar en alto el nombre de nuestro querido distrito de La Unión”, dijo el niño piurano tras lograr su triunfo.

La Voz Kids: Gianmarco Morales ganó la competencia. (Latina)

Víctor Muñoz le dedicó unas palabras

Bastante emocionado, su entrenador, el venezolano Víctor Muñoz, no dudó en dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. Con un video donde se ve su paso en la competencia junto a ‘El charrito de corazón’, el cantante confesó que estaba muy emocionado y orgulloso de su “pequeño gigante”.

“Estoy muy emocionado por haber ganado La Voz en mi primera temporada como entrenador, todavía no me lo creo. ‘El charrito de corazón’, mis palabras van para ti. Con tu talento, trabajo, ingenuidad y amor por lo que haces, te ganaste a todo el pueblo del Perú. Qué bonito ver cómo amas a tu familia, el lugar de donde vienes… y cómo todo ese sentimiento lo transmites a la hora de cantar”, escribió el venezolano, quien no dudó en etiquetar al niño.

“Te mereces este premio mi pequeño gigante. A todos mis niños, todos súper mega talentosos, quiero decirles que siempre cuentan conmigo, quiero que todos logren sus sueños y así como GianMarco logró el cariño del público, ustedes también lo hicieron, ya el primer paso se logró, así que los acompaño ahora en el camino y más aún con este importantísimo logro”, remarcó el artista, quien pidió que sigan apoyando a los niños. “No los dejemos solos. Perú te llevo en mi corazón, Siempre. Los amo”, concluyó.

Cabe recordar que Víctor Muñoz fue el único entrenador que volteó al escuchar cantar al pequeño. ‘El charrito de corazón’ le demostró que había tomado una buena decisión dándole su confianza.

GianMarco Morales, participante del equipo de Víctor Muñoz se convirtió en el ganador de “La Voz Kids 2022”. Latina.

Después de culminar ‘La Voz Kids’, este miércoles 7 de diciembre, a partir de las 8:30 p.m, se estrena “La Voz Generaciones’’, concurso de canto que presentará grupos de al menos dos miembros provenientes de diferentes generaciones sin límite de edad.

¿Quién fue el último ganador de ‘La Voz Kids’?

El último ganador de ‘La Voz Kids’ fue Gianfranco Bustios, de 10 años, quien viene realizando presentaciones con éxito. En aquella ocasión, Daniela Darcourt fue su entrenadora.

“Me siento muy contento que Daniela me haya escogido, agradecido con Dios mucho, gracias a todos que me apoyaron, a mi Huanta, Ayacucho. Yo les diría a todos los niños que lo sigan cumpliendo sus sueños, como yo lo estoy haciendo con el canto”, dijo en aquel momento.

La salsera festejó el triunfo de Gianfranco en La Voz Kids. (Foto: Instagram)

