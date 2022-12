Sebastián Abreu arrancó pretemporada con la Universidad César Vallejo

Inició pretemporada de César Vallejo en Trujillo. (César Vallejo)

Poco a poco los clubes están empezando sus pretemporadas, y la Universidad César Vallejo (UCV) no se quiere quedar atrás, Los ‘poetas’ comenzaron los trabajos al mando de Sebastián Abreu, quien dirigió su primer entrenamiento pensando en la Copa Sudamericana y el torneo local. El técnico uruguayo llegó a Trujillo luego de asistir a algunos partidos del Mundial Qatar 2022.

Los ‘poetas’ iniciaron trabajos con 16 jugadores, quienes pasaron por exámenes médicos y tuvieron una charla de presentación al mando del ‘Loco’. Los futbolistas más destacados son: Carlos Grados, Jefferson Nolasco, Máximo Rabines, Diego Toribio, Jersson Vásquez, Orlando Nuñez, Juan Quiñonez, Nahuel Rodríguez, Renzo Garcés, Leandro Fleitas, Benjamín Ampuero, Stalin Morillo, Ronald Quinteros, Frank Ysique, Osnar Noronha y Alejandro Ramírez.

César Vallejo arrancó pretemporada en la Villa Poeta de Trujillo.

Hace poco llegó a tierras norteñas el nuevo refuerzo Santiago González para unirse a pretemporada. El extremo llegó cedido del Club Alvarado de Argentina, dueño de su pase, pero su último equipo fue Deportivo Maipú: jugó 35 partidos y tiene 5 asistencias.

El argentino no ocupará cupo de extranjero porque posee nacionalidad peruana. Cabe resaltar, que el popular ‘Santi’ ya pasó por el fútbol peruano cuando estuvo en Deportivo Coopsol y Alianza Lima, pero no tuvo la oportunidad de debutar.

Otro jale que se sumará al equipo del ‘Loco’ Abreu es el uruguayo Ángel Rodríguez. El volante llega procedente del Deportivo Maldonado de su país. Se mostró feliz por defender la camiseta de los ‘poetas’ y espera destacar en el equipo. “No hace falta agregar ni quitar nada del fútbol peruano, a la vista está todos los frutos que han tenido, también tengo montones de excompañeros que les está yendo muy bien ahí. Soy polifuncional, puedo jugar en varios puestos”, declaró para Radio Ovación.

César Vallejo será el quinto club que dirigirá Sebastián Abreu en lo que va se carrera como técnico, y debe ser la más importante porque tendrá como objetivo más grande el de hacer un buen papel en la Copa Sudamericana. El ‘Loco’ reveló por qué decidió llegar a Trujillo y dio detalles de cómo será su juego en la próxima temporada.

“Encontré en la Universidad César Vallejo cosas que uno busca que en los clubes pudieran tener, más allá que se vive del resultado, se debe buscar planificación, organización, seriedad, apuesta a los proyectos. La cultura del fútbol del pacífico y especialmente de Perú tiene que ver con lo que me seduce y creo que debo incorporarle el no lateralizar tanto y poder jugar de manera directa. Esa mezcla puede ser muy buena en un equipo que 90 % se mantiene y con pocas incorporaciones, la idea es que el equipo tenga una identidad”, declaró el uruguayo en una entrevista con el periodista Sammy Sadovnik.

Además, confesó que José Guillermo Del Solar tuvo que mucho que ver con su llegada. “Esto, sumado a que el entrenador saliente te recomiende para darle continuidad al proyecto, me genera que estaba todo dado para darle continuidad a algo que estaba plantado. Cuando indagué sobre el club, todas las opiniones eran positivas, desde lo humano, estructural y deportiva, por eso cuando me dijeron que fui elegido, no dude mucho y se concretó”, añadió.

Sebastián Abreu agradeció a 'Chemo' del Solar por facilitar su llegada a César Vallejo.

