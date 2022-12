Liga 1 2023: Renato Espinosa fichó por Cantolao y no será jugador de Universitario

Renato Espinosa dejó Deportivo Municipal y se incorporó a Cantolao.

Universitario de Deportes no pudo concretar la llegada de un atacante para el 2023. Se trata de Renato Espinosa, quien en las últimas horas fue oficializado como flamante refuerzo de Academia Cantolao de cara a la próxima temporada de la Liga 1.

El ‘delfín’ le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. “Nos complace anunciar la nueva incorporación de Renato Espinosa”. Por su parte, el futbolista también mostró su felicidad en Instagram. “Nuevo reto para el 2023″.

El atacante disputó esta temporada con Deportivo Municipal y registró un total de 32 partidos, en los cuales anotó seis goles y asistió en una oportunidad. Fue uno de los máximos artilleros de la ‘franja’ por detrás de Alexis Rodríguez y Roberto Ovelar.

Palabras de Renato Espinosa

El ‘nueve’ se despidió de Deportivo Municipal el pasado 30 de octubre. “Solo tengo palabras de agradecimiento con este equipo, compañeros e hinchas, hicieron que sea un año increíble. Espero que sea el fin de un gran comienzo. Echa Muni”.

Hoy, utilizó su red social, para publicar un mensaje para Cantolao. “Quiero agradecer por brindarme la oportunidad de pertenecer a su institución. Voy a dar todo de mi en cada partido y cada entrenamiento, el 2023 será un gran año para todos”.

Además, explicó los motivos de no fichar por Universitario: “Agradezco los mensajes de buena fe que me llegaron esta semana por distintas noticias. Me gustaría aclarar que la decisión tomada es netamente deportiva hacia mis objetivos personales, los cuales buscan continuidad para poder consolidarme y estar preparado para dar grandes pasos”.

<i>Trayectoria de Renato Espinosa </i>

- Ayacucho FC (2017)

- Sporting Cristal (2018)

- Universidad San Martín (2019)

- Universidad Técnica de Cajamarca (2020)

- Alianza Universidad (2021)

- Deportivo Municipal (2022)

Cantolao versión 2023

El conjunto ‘chalaco’ no ha sumado muchas incorporaciones, apenas dos contando a Renato Espinosa. La otra fue el director técnico uruguayo, Matías Rosa, quien viene de dirigir a Búhos UVLR de la segunda división del fútbol ecuatoriano.

Asimismo, ha perdido grandes talentos como es el caso de Jhamir D’Arrigo, que continuará su carrera en Melgar de Arequipa, y Bryan Reyna y Jesús Castillo, quienes se mudaron a La Victoria y defenderán los colores de Alianza Lima.

Delanteros de la ‘U’

Claramente, la no llegada de Renato Espinosa a Universitario se debe a la alta competencia. Y es que los ‘cremas’ cuentan hasta con tres delanteros por el momento. El argentino Emanuel Herrera, que regresó al Perú después de cuatro años, viene a ser llamado el titular en el 2023.

Alexander Succar, quien tomó el lugar de Alex Valera tras su partida a Al Fateh de Arabia Saudita y anotó cinco goles con camiseta ‘merengue’ esta temporada, renovó su vínculo con el cuadro de Ate y será el segundo atacante.

Tiago Cantoro figura en la lista de delanteros después de la salida de Guillermo Larios a Alianza Atlético de Sullana. Se habla de un posible préstamo del hijo de Mauro, no obstante, viene entrenando con sus compañeros en el inicio de la pretemporada.

