Santiago Suárez marca distancia con los conflictos en ‘El Gran Show’: “Es una perdida de tiempo”

Santiago Suárez es uno de los favoritos del público y el jurado en 'El Gran Show'. GV Producciones

Santiago Suárez es una de las figuras que pisa por primera vez la pista de baile de ‘El Gran Show’. Sin embargo, lo ha hecho con pie derecho. El actor viene demostrando lo talentoso que puede ser en el baile, sorprendiendo al jurado en cada gala.

En más de una oportunidad ha destacado en los mejores pasos, junto a Melissa Paredes. Santiago Suárez, actor de la recordada serie de ‘Del Vuelta al Barrio’, indicó que su máximo deseo desde pequeño era ingresar al programa de Gisel Valcárcel, y lo que más le interesa es demostrar todo su potencial.

“Acá eres tú al cien por ciento, cuando te picas, cuando celebras, cuando asumes un reto. Y la gente se identifica con eso. Creo que este es el único programa que te brinda una plataforma así, una academia para seguir evolucionando, un escenario tan importante donde hay jurados, competencia….¿Si estoy en un buen momento? Sí, estoy en un buen momento de mi vida, siempre he querido estar en “El Gran Show”, desde los diez años, siempre he querido vivir de la televisión y de mi arte“, indicó el artista, quien también remarcó que le incomodaría mucho estar envuelvo en algún tipo de conflicto durante la competencia de baile.

Como se recuerda, son varios los enfrentamientos que se han visto en ‘El Gran Show’, donde los concursantes se han mostrando en desacuerdo con la opinión del otro, creándose conflictos que Gisela Valcárcel se encarga en exponer durante el programa. Ante ello, Santiago Suárez marcó distancia y resaltó que no le interesa.

Santiago Suárez.

“Me incomodaría estar en conflictos con alguien, yo nunca busco conflictos, siento que es una pérdida de tiempo. ¿Para que me pelearía con un Facundo que no lo conozco, que recién lo he venido a conocer? Yo estoy abierto de corazón y de mente, respetando que no todos somos iguales, y que si otros quieren hacer o no polémica, también se respeta”, indicó.

Raysa Ortiz confía en Santiago Suárez

En otro momento, se refirió a la buena química que tiene con su bailarina, con quien ha logrado los mejores puntajes. Santiago señaló que Raysa Ortiz, su novia, está bastante segura del amor que él le tiene. Además, dejó en claro que no existe ningún coqueteo con su compañera.

“Raysa no tiene celos porque no hay coqueteos entre mi bailarina y yo, además, nos tenemos mucha confianza, nosotros llevamos cinco años juntos y estamos enamorados. Está en México, no es la primera vez que nos pasa, ella ya ha tenido que viajar por trabajo, y no va a ser la primera ni la última vez que nos pase algo así. La relación no se complica porque respetamos el trabajo de ambos”, resaltó el actor.

Para el siguiente programa, el cual se emitirá este sábado 12 de noviembre por América TV, Suárez prepara una bachata. “Bailaremos sobre el agua, está difícil, pero estoy dándole con todo, quiero volver a sorprender”, concluyó el intérprete de televisión, cine y teatro.

El versus de Santiago Suárez y Gabriela Herrera en El Gran Show | América TV

