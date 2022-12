Verónika Mendoza se refirió al autogolpe de Pedro Castillo y pidió nuevas elecciones

Verónika Mendoza se pronunció tras autogolpe de Pedro Castillo. Foto: Andina

La excandidata a la presidencia de la República, Verónika Mendoza, se pronunció luego del autogolpe de Estado de Pedro Castillo. A través de sus redes sociales, calificó la acción del exmandatario como una “traición” y pidió que se “vayan todos”.

“Primero traicionó la promesa de cambio por la que el pueblo votó y ahora perpetra un golpe emulando al fujimorismo”, escribió en su Twitter.

Además, Mendoza hizo un llamado a nuevas elecciones, dado que la que asumía el cargo sería la abogada Dina Boluarte tras la vacancia presidencial.

“¡Que se largue Castillo! ¡Que se vayan todos! Es tiempo de devolverle el poder al pueblo soberano para refundar las instituciones con un proceso constituyente y elegir democráticamente nuevas autoridades”, agregó.

Alejandro Salas se pronuncia sobre la vacancia presidencial. Foto: Andina/Composición Infobae

En el 2021, cuando Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, Mendoza le brindó su respaldo total. Es así como, invocó a sus seguidores a votar por el exmandatario. Sin embargo, hoy pidió su retiro del cargo.

Nueva presidenta

Esta tarde, la abogada Dina Boluarte juró como la nueva presidenta de la República. En este sentido, se convierte en la primera mandataria mujer en la historia del Perú. En su discurso mencionó que se quedará en Palacio de Gobierno hasta el 2026; es decir, no convocará a nuevas elecciones.

“Yo, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, juro por Dios y por la Patria y por todos los peruanos en el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República”, anunció al momento que juró.

La exvicepresidenta Dina Boluarte recibe la banda presidencial tras prestar juramento como nueva presidenta en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre de 2022. El Congreso de Perú votó para destituir alpresidente Pedro Castillode su cargo el miércoles y reemplazarlo con la vicepresidenta poco después de que Castillo intentara disolver la Legislatura. A la izquierda, el presidente del Congreso, José Williams, ya la derecha, José Cevasco. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Sin embargo, en algunas ciudades del país, manifestantes se han mostrado en contra de esta sustitución e incluso lo han llamado traición. Hay que recordar que, el pasado 25 de noviembre, la mandataria anunciaba que no continuará frente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la designación de Betssy Chávez como la nueva premier.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión, no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, precisó en ese momento.

Un autogolpe

El expresidente Castillo anunció la disolución del Congreso y el poder Judicial, de inmediato fue rechazado por los diferentes funcionarios calificándolo como un golpe de Estado. Esa misma postura tuvo Boluarte al que rechazó esta decisión.

Pedro Castillo dio un autogolpe este miércoles 7 de diciembre

“Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, escribió.

