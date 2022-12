Martha Hildebrandt y el día que respondió a las críticas de Marco Aurelio Denegri

Martha Hildebrandt visitó en repetidas oportunidades el programa de Marco Aurelio Denegri.

La televisión peruana ha visto desfilar a cientos de dúos ya sea en los noticieros, magazines o novelas, pero desde la prensa cultural destacaron las conversaciones entre Martha Hildebrandt y Marco Aurelio Denegri en el programa de este último. Sus intercambios de ideas llegaron hasta ser parodiadas, pero la complicidad experimentaría un quiebre luego de que la lingüista publicara el libro ‘1000 palabras y frases peruanas’.

Denegri dedicó minutos de su programa para comentar el lanzamiento del libro del cual señaló que estaba errado desde el título. “Contraviene una prescripción académica, según la cual, se escribirán con letras los números que se puedan expresar con una sola palabra. Mil es una sola palabra, de modo que acá debe figurar la palabra mil, pero no el número mil”, dijo para destacar que se trata de una “inelegancia” por parte de Hildebrandt.

“El príncipe de los cervantistas, don Francisco Rodríguez Marín tiene un libro titulado ‘2500 voces castizas y bien autorizadas que piden lugar en nuestro léxico’ y él ha puesto 2500 con palabras, no se le ha ocurrido poner el número 2500. No solo fue el príncipe de los cervantistas, tiene una edición de El Quijote notable en diez tomos. Era una persona que tenía buen gusto, que tenía elegancia”, dijo refiriéndose a una publicación que afrontó el mismo dilema.

Por su parte, la lingüista aseveró que la decisión de publicar mil con número responde a una estrategia de marketing. " Yo soy académica y tengo que saber lo que dice la academia. La academia cambia cada año y medio. Tengo el derecho de estar a veces enfrentada a la academia, pero en este caso fue una cuestión de marketing. Se veía mucho más impresionante mil en números que en letras”, señaló en un programa de señal abierta.

Los cuestionamientos de Denegri fueron más allá de la portada. Este mencionó la definición de ‘cojudez’ hecho por la lingüista, quien lo describió como “minucia y tontería”. Sin embargo, para el conductor de ‘La función de la palabra’ el término no tendría dos, sino cinco significados y recalcó su sorpresa al notar que Hildebrandt no había tenido en cuenta las tres definiciones restantes.

“Cualidad del cojudo, necedad y tontería, cosa insignificante, cosa de mala calidad y situación o asunto difícil, complicado, embarazoso, espinoso y pendiente de resolución incierta”, dijo Denegri que eran los cinco significados de la palabra. “Por supuesto, el Diccionario de la RAE no lo recoge porque el diccionario de la academia hasta en eso sigue en la mismísima calle, pero sorprende que la lingüista Hildebrandt ignore esos significados”, agregó.

A modo de respuesta, Hildebrandt señaló que Denegri se había “salido de sus casillas” y contó que había recibido una carta suya en la que detallaba una breve crítica a su publicación. “Yo no la tomé en cuenta y parece que eso le ha dolido. Ahora ya no, ahora lo estoy viendo. Sí, para ver si raja de mí o no. Anoche lo he visto”, contó la autora del libro en cuestión.

Desde aquella vez por el año 2011, no se volvió a verles juntos en la pantalla chica. Cada uno continuó con el trabajo al que se había dedicado hasta el día de sus respectivas partidas. A pesar de las rencillas, queda el recuerdo de dos figuras compartiendo ideas en una televisión que durante muchos años ha estado plagada de información que en su mayoría resulta inútil para la población.

