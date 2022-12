Murió Martha Hildebrandt a los 97 años

Martha Hildebrandt murió a los 97 años | Canal N

Esta tarde dejó de existir la reconocida lingüista y ex congresista Martha Luz Hildebrandt Pérez Treviño a los 97 años de edad; según explicó el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, Abdul Miranda, se recibió un pedido de ayuda para que se pudiese asistir a quien ejerció como parlamentaria desde el año 1995 hasta el 2011; no obstante, al llegar hasta el domicilio de la política, ya había fallecido.

“Se hizo un llamado para que pudiesen acudir los paramédicos, pero cuando llegamos ya había fallecido, los bomberos también se encontraban en el lugar”, adelantó el gerente edil.

Se desconocen cuáles habrían sido las causas del deceso de la ex legisladora fujimorista; no obstante, los parientes de la fallecida solicitaron se respete el duelo y la privacidad ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua.

Recordemos que, Martha Hildebrandt, también era hermana mayor del periodista César Hildebrandt y era una reconocida lingüista peruana. Ingresó a la Facultad de Letras y Pedagogía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudió paralelamente la carrera de pedagogía.

Falleció Martha Hildebrandt

En 1948 obtuvo el grado de bachiller en Humanidades y el de doctor en Letras (1949) con tesis sobre temas lingüísticos: ‘Asimilación y disimilación’ y ‘El español en Piura. Ensayo de dialectología peruana’, respectivamente. Con esta última obtuvo el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Javier Prado.

Obtuvo una beca otorgada por la American Association of University Women, para realizar estudios de Lingüística Estructural en la Northwestern University en Illinois.

Posteriormente se casó con el embajador venezolano Leonardo Altuve Carrillo, con quién tuvo a su hija, Martha Isabel.

Hildebrandt fue la primera mujer en ser directora del Instituto Nacional de Cultura del Perú (1972) y durante su gestión defendió la intangibilidad de Machu Picchu y fue miembro del Consejo Interamericano de Cultura de la Organización de los Estados Americanos - OEA.

En 1976 se convirtió en la Subdirectora General para las Ciencias Sociales de la Unesco, en París.

Su vida política

En 1995, Martha Hildebrandt decidió involucrarse en la política y fue elegida congresista por el partido Cambio 90-Nueva Mayoría para el periodo 1995-2000. Fue Segunda Vicepresidenta del Congreso en la legislatura (1996-1997) y Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura (1998-1999)

La lingüista fue una de las primeras mujeres en promover la denominada Ley de Cuotas, la cual buscó fomentar la participación de la mujer en la actividad pública.

Fue elegida Presidenta del Congreso en dos períodos, del 1999-2000 y para la legislatura 2000-2001. En esa ocasión, y por primera vez en la historia Perú, la Mesa Directiva del Congreso estuvo conformada solo por mujeres: Martha Hildebrandt (Presidenta), Luz Salgado (primera Vicepresidenta), Marianella Monsalve (2.ª Vicepresidenta) y María Jesús Espinoza Matos (tercera Vicepresidenta).

SEGUIR LEYENDO