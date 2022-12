Fichajes de Melgar 2023 EN VIVO: altas y bajas del ‘rojinegro’ con miras a la Copa Libertadores y Liga 1

Melgar de Arequipa buscará mejorar lo hecho el 2022 y reforzará su plantel para competir en la Liga 1 y Copa Libertadores. (AFP)

Melgar de Arequipa fue uno de los grandes animadores de la Liga 1 2022. Disputó la gran final ante Alianza Lima luego de ganar el Torneo Apertura y se quedó con el subcampeonato. La dirigencia del ‘dominó’ pasó la página y ahora se centra en la planificación del 2023 en la que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora realiza diferentes movimientos en el plantel.

El técnico seguirá siendo Pablo Lavallén. El argentino llegó a mediados del 2022 luego de la salida de Néstor Lorenzo. El ‘rojinegro’ alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana en la que perdió ante Independiente del Valle. La dirigencia lo ratificó en el cargo para que lidere el proyecto del equipo arequipeño.

Fichajes

Jhamir D’Arrigo

El habilidoso futbolista proviene de la Academia Cantolao y potenciará la zona del extremo derecho, ya que es un jugador rápido y con enormes cualidades en el uno contra uno, en gran parte, por su atrevimiento para regatear a su marcador.

Su debut a nivel profesional se dio el 2020 en el ‘delfín’, aunque la última temporada fue en la que mostró su mejor versión: cinco goles y tres asistencias en 29 partidos disputados. A sus 23 años tiene margen de mejora y es seguido por Juan Reynoso para la selección peruana, considerándolo en la lista selectiva.

Junto a Bryan Reyna, Jhamir D'Arrigo fue el jugador desequilibrante de la Academia Cantolao. (Difusión)

Sebastián Cavero

El jugador de 20 años dejó Atlético Grau y buscará competir en el lateral izquierdo con Paolo Reyna. No obstante, también puede desempeñarse como extremo zurdo, como lo hizo en la selección sub-17 de la generación de Yuriel Celi, Joao Grimaldo, entre otros.

Tuvo sus primeros pasos en la Primera División en Alianza Lima, pero rescindió contrato a finales del 2021 para enrolarse libre al conjunto piurano, con el que participó en 13 encuentros.

Sebastián Cavero militó en Atlético Grau el 2022 tras salir libre de Alianza Lima. (Prensa Atlético Grau)

André Vásquez

El volante ofensivo jugó en Pirata FC, donde estuvo los últimos dos años compitiendo en la Liga 2. En total, estuvo 34 duelos, en los que pudo marcar cuatro goles, según registró el propio club ‘rojinegro’. Actualmente forma parte de la selección peruana sub-20.

El joven volante es una de las apuestas de Melgar de cara al futuro.

Tomás Martínez

El argentino apunta a ser uno de los fichajes más destacados de la Liga 1, pues tiene una amplia trayectoria en equipos como River Plate de su país, Tenerife de España, Defensa y Justicia, Sporting Braga de Portugal y Houston Dynamo de los Estados Unidos.

En la última campaña defendió los colores de Aldosivi, con 35 presentaciones en total. Sin embargo, su juego atrevido y desequilibrante convierten a este mediocampista ofensivo en una pieza a seguir el 2023.

El volante argentino llega para ser el '10' del equipo.

Renovaciones en Melgar

Luego de haber realizado una gran Copa Sudamericana, Melgar tiene planificado conformar un plantel competitivo, pero manteniendo a sus mejores figuras. En esa línea, Bernardo Cuesta extendió su contrato hasta el 2024. El goleador argentino es fundamental en el once titular y gran responsable de los éxitos de los ‘rojinegros’ en la competencia internacional.

Otros elementos claves como Carlos Cáceda y Alexis Arias aún no estampan la firma, pero tendrían todo acordado para renovar por dos años más. Por la misma situación se encuentra Jean Pierre Archimbaud, quien pese a no ser considerado como un indiscutible en el once inicial, cada vez que le tocó jugar cumplió con creces. En su caso, su ampliación sería de un año.

Finalmente, está Horacio Orzán, otro jugador crucial en los intereses de Melgar y que sería cuestión de tiempo que renueve contrato.

Bernardo Cuesta fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2022 con 8 dianas. (FBC Melgar)

Salidas

Martín Pérez Guedes, José Luján, Kevin Quevedo, Jhonny Vidales y Joel Sánchez son los futbolistas que dejaron de manera oficial la escuadra arequipeña. El primero no renovó y optó por jugar en Universitario de Deportes, junto al segundo, que se unió al mismo equipo. El cuarto y el quinto también encontraron club, en Cusco FC y UTC, respectivamente. Mientras que el tercero se mantiene a la expectativa de hallar un destino para el 2023.

