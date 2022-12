ADFP responsabilizó a Agustín Lozano de posible paralización de la Liga 1

Clubes se encuentran enfrentados con la FPF por derechos de televisión.

La pugna por los derechos de televisión en el campeonato peruano continúa. Esta vez, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) emitió un comunicado en defensa de los equipos de la Liga 1, que fueron amenazados con descender por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Respaldamos a los clubes profesionales que buscan seguir manteniéndose firmes en el camino de la legalidad y en el fiel cumplimiento de sus contratos, dentro del principio de libre contratación y la libertad contractual”, inició el ente deportivo.

“Las amenazas de no dejar participar a los clubes, que han hecho valer y respetar su derecho de contratar libremente, en la Liga 1 2023, traerá como consecuencia la paralización de todo el campeonato y la destrucción del sistema de fútbol, por la gestión que se viene ejecutando desde hace más de 4 años en la FPF”, advirtió.

Por último, ADFP le lanzó un ‘dardo’ a Agustín Lozano. “Estos hechos podrían ocasionar la suspensión del inicio del campeonato 2023, y por el cual tendrían que responder el actual presidente y los miembros del Consejo Directivo de la FPF a la sociedad en conjunto”.

Foto: ADFP.

La amenaza de la FPF

La polémica se avivó cuando muchos clubes de la Liga 1 renovaron su vínculo con GOLPERU, canal de televisión. De inmediato, la Federación se pronunció con un contundente comunicado.

“Si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, se puede leer en el documento.

Las instituciones que se encuentran enfrentadas con la FPF son las siguientes: Universitario de Deportes, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal que tienen contrato vigente. Además de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Binacional y Cusco FC, los cuales alargaron su relación con la casa televisiva.

Crítica de Eddie Fleischman hacia la FPF

“A ver que la Federación Peruana de Fútbol descienda a estos 9 equipos a la Liga 2. Todo lo que hacen destruyen el “rebeca” y su pandilla. Como destruyeron el proyecto de infraestructura extraordinario que se estaba terminando en Chaclacayo y lo abortaron. Impresentables”, escribió el periodista deportivo en su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter.

