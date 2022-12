Félix Chero niega que esté involucrado en las fugas de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo

Félix Chero exhortó a que las investigaciones contra Betssy Chávez se realicen sobre cuestiones objetivas. (Andina)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, rechazó las declaraciones de José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que lo acusó de estar involucrado en las fugas del exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los sobrinos del mandatario Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

“Rechazo tajantemente cualquier dicho carente de sustento y probanza en mi contra, jamás he participado o he avalado un acto contrario a la ley. Nada ni nadie podrá amedrentarme porque tengo la verdad de mi lado”, escribió Chero en su cuenta personal de Twitter tras lo revelado por el extitular de la DINI.

Previamente, Fernández Latorre señaló en Panamericana Televisión que el jefe de Estado le solicitó que sacar del país a Pacheco, Vásquez y Castillo. El exfuncionario de DINI se negó al pedido y la relación con el mandatario se quebró.

“La información que me brindan es cómo habrían sustraído a los sobrinos (del mandatario) de la acción de la justicia, pero muy sabios ellos querían atribuirle esa responsabilidad a la DINI. Pero allí está muy claro quiénes han contribuido para eso”, dijo.

“Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia. El presidente de la República dio la directiva, ¿quién más iba salir involucrado?. [¿Para que [Juan] Silva fugará?] Lógico. El plan era sacar a [el exministro de Transportes, Juan] Silva del país”, añadió.

Castillo dio la orden, pero hubo toda una cadena de funcionarios para ayudarlo. Tras la presentación de un audio con Beder Camacho, exsubsecretario general del Despacho Presidencial, se mencionó que los exministros Dimitri Senmache y Juan Carrasco (Interior); el actual titular de la cartera de Justicia, Félix Chero; el comandante Engelbert Verástegui, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Julio Palomino.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, mencionó.

“Como claramente se oye, yo le digo “no te metas” [a Beder Camacho]. Según lo que me informa y me dice que todos son del mismo equipo: Carrasco, Dimitri, Chero, y Palomino [el secretario general de Palacio]”, manifestó.

Niegan participación

Las declaraciones de José Luis Fernández Latorre desataron que los demás involucrados se pronunciaran.

“Rechazo contundentemente todo lo declarado por el Ex-DINI. Lamentable que a un día del debate de la vacancia contra Pedro Castillo, salgan a la luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional”, escribió Walter Ayala, exministro de Defensa, en su cuenta personal de Twitter.

Por su parte, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, calificó de infamia las declaraciones de Fernández Latorre y aseguró que se trata de “mentira de pies a cabeza”. Además, deslizó que las afirmaciones que brindó a los medios de comunicación se trataría de una estrategia para liberarse planificada durante su detención por el caso Petroperú.

“Yo no lo conozco, no es mi amigo. Solo hemos tenido dos reuniones en Palacio de Gobierno en el marco del paro de transporte”, aclaró y aseveró que tampoco conoce a Beder Camacho y al exministro Juan Carrasco Millones, con quien supuestamente formaría parte de una organización criminal. “No es mi amigo y no es parte de mi entorno personal”, puntualizó.

Dimitri Senmache fue la quinta persona que asumió el liderazgo del Ministerio del Interior. Foto: Andina

Asimismo, sostuvo que nunca ha coincidido con Juan Silva y que el general Óscar Arriola puede dar fe de todas las acciones que se ejecutaron en la Policía Nacional del Perú (PNP) para lograr su detención.

“Yo no he conversado ni con el presidente, ni ministros, ni funcionarios sobre la posibilidad de facilitar la fuga de Juan Silva”, aclaró.

