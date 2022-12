Iván Zamorano opinó del retiro de Jefferson Farfán: “Se va un grande”

Jefferson Farfán se retirará después de 21 años de carrera.

Jefferson Farfán es uno de los jugadores peruanos más exitosos de los últimos años y con muchos títulos en su haber. Por ello, Iván Zamorano, exintegrante de la selección chilena y que tuvo un paso por clubes como Real Madrid, lo elogió cuando le consultaron por su retiro del fútbol.

“Se va un grande, que marcó una etapa importante en el fútbol peruano, así que a partir de ahora le deseamos lo mejor al ‘moreno’”, declaró el exfutbolista en conversación con Depor desde Qatar, donde se viene realizando el Mundial 2022.

Luego, le preguntaron por el futuro del ‘10 de la calle’ y si lo ve como posible entrenador. “Seguramente la Federación Peruana va a ser inteligente y lo va a tener para desarrollar el fútbol en divisiones menores”.

Por último, Zamorano cerró la entrevista con el deseo que la selección de Chile y Perú puedan estar en la siguiente Copa del Mundo. “Muchos más sudamericanos, nosotros marcamos la fiesta”, exclamó con una sonrisa.

La carrera de Iván Zamorano

El chileno debutó con 18 años en la primera división de su país, vistiendo la camiseta de Cobresal. Necesitó cuatro temporadas para dar el salto al viejo continente. Fichó por Gallen de Suiza y dicho equipo le sirvió como vitrina para emigrar a una liga más competitiva.

Llegó a Sevilla de España y tuvo un buen rendimiento, el cual le permitió incorporarse a las filas del Real Madrid. Ahí marcaría muchos goles, 101 en 173 partidos disputados. Además, conquistó títulos como el de LaLiga Santander.

El delantero también paseó su talento por Inter de Milán de Italia, donde consiguió su trofeo más importante, Copa de la UEFA, ahora conocida como la Europa League. Después, dejó Europa y firmó por América de México. Se retiró del fútbol en el 2003 defendiendo los colores de Colo Colo de Chile.

A la par de su carrera a nivel de clubes, Zamorano vistió la camiseta de su selección. Participó en varias ediciones de la Copa América y en el Mundial de Francia 1998. En total participó en 69 juegos con la ‘roja’ y anotó 34 goles.

Iván Zamorano junto a Diego Armando Maradona.

Jefferson Farfán deja el fútbol

La ‘Foquita’ aún no ha confirmado que colgará los botines, no obstante, diversas fuentes señalan que la decisión ya estaría tomada. Y es que los múltiples dolores en su rodilla no le permiten seguir haciendo lo que más le gusta, jugar fútbol, y, mucho menos, a un nivel profesional.

En esta última temporada no le fue muy bien en lo personal. Solo pudo disputar tres compromisos, sumando menos de 30 minutos. Sin embargo, en lo grupal, lo cerró de la mejor forma, pues consiguió el tan ansiado bicampeonato con Alianza Lima.

Su nuevo título con los ‘blanquiazules’ y sus constantes lesiones lo obligan a retirarse a sus 38 años. El delantero deja un gran legado a nivel de clubes como selección, levantó al menos un trofeo en todos los países en donde jugó y anotó uno de los goles que devolvió a la selección peruana a una Copa del Mundo después de 36 años.

