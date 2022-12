Salatiel Marrufo: Abogado pidió al Congreso que citen a su patrocinado para que explique la ruta del presunto soborno

Eliu Arismendiz, abogado de Salatiel Marrufo, se pronunció luego que la empresaria Sada Goray aceptara que pagó soborno de 4 millones. En este sentido, pidió que su patrocinado sea citado en el Parlamento para que pueda responder la ruta del dinero que se le habría pedido a la exgerenta.

“Él está aceptando responsabilidad en hechos que corresponden a su escenario como parte de un hecho con contenido penal que hoy Fiscalía. (...) Ante tu programa insto al poder Parlamentario, así como ha sido citado la señora Sada para el miércoles, solicito que también se le invite a mi patrocinado para que pueda declarar ante el Parlamento”, exhortó el letrado en Al Estilo Juliana.

Asimismo, indicó que no se habría tratado de una “extorsión”, tal y como lo denominó la empresaria, sino que está bajo otro concepto. Ante ello, la Fiscalía ya tendría conocimiento.

Abogado solicitó que Salatiel Marrufo sea citado por el Congreso.

“La Fiscalía ha corroborado bajo otra connotación que en su momento oportuno se tendrá que presentar. (...) No solamente puedo confirmar esos detalles, sino que hay muchas más cosas que mi patrocinado deberá explicar y aclarar”, sostuvo la defensa legal.

¿Pruebas?

Además, precisó que su patrocinado confirmaría si el dinero habría terminado en las manos del presidente Pedro Castillo ante el Congreso, por lo que insistió al Legislativo citarlo lo más antes posible.

“Mi patrocinado quiere que el día de mañana o el miércoles se le cite para que pueda rendir su declaración, para que puedan corroborar o en su defecto verificar lo que la señora Sada está diciendo”, declaró.

El letrado también confirmó que existen más pruebas que saldrán a la luz. “No solo hay declaraciones, sino que hay dichos que están comprobados objetivamente con pruebas documental, testimonial y otros elementos periféricos que se tendrán que mostrar”, mencionó.

Salatiel Marrufo asesoró al alcalde de Anguía, Ninel Medina, y el ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

Acepta soborno

El último fin de semana, la empresaria Sada Goray Chong reconoció que le entregó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo cuando era el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. De acuerdo con su manifestación, el dinero habría sido entregado al jefe de Estado.

“El dinero se lo mandé a dejar. En total, fueron 4 millones de soles que le fui dando mensualmente porque no tenía más plata. El señor me presionaba, tenía miedo porque me llamaba por teléfono y conocía mi casa”, mencionó.

Comisión de Fiscalización cita a empresaria que reveló que pagó soborno por 4 millones de soles. Foto: Andina

Goray Chong indicó que la “envolvieron” y lo calificó como una “extorsión”, a pesar de que el pago era destinado para agilizar los documentos de la empresa. “Ellos sabían todo lo que tenía y qué trámites me faltaban, así como que mi familia tenía mineras en la Libertad”, refirió.

