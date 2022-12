Empresaria revela que pagó soborno de 4 millones de soles a exasesor del exministro Geiner Alvarado

Empresaria Sada Goray Chong y Salatiel Marrufo.

Un nuevo hecho de corrupción involucraría a altos funcionarios del Gobierno de Pedro Castillo. La empresaria Sada Goray Chong reveló que dio un soborno de 4 millones de soles al hoy encarcelado Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores durante la época de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En declaraciones al portal Epicentro, Goray indicó que abonó este dinero a Marrufo, entre diciembre de 2021 y junio de este año, para que este resoluciones de dicho despacho y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). “Me extorsionaron y entregué 4 millones de soles, me dijeron que era para el presidente (Castillo)”, dijo.

La empresaria añadió que “después de todo este año de presión, temor, miedo, mis abogados me dijeron que me ponga a disposición de la Fiscalía y es lo que estoy haciendo para dar mayor información”.

“Tengo 18 años de empresaria, no he tenido problemas. La empresa Marka Group está dedicada hacer vivienda social. El Estado lo que hace es dar un bono a las familias. Nosotros empezamos desde el gobierno de Toledo (...) Estábamos terminando la gestión (Francisco Sagasti) donde sostuvimos reuniones con funcionarios de Vivienda como Elizabeth Añaños (exviceministra) cuando entró Geiner Alvarado”, añadió.

La Fiscalía solicitó impedimento de salida del país para el exministro Geiner Alvarado. (Congreso)

“El dinero se lo mandé a dejar. En total, fueron 4 millones de soles que le fui dando mensualmente porque no tenía más plata. El señor me presionaba, tenía miedo porque me llamaba por teléfono y conocía mi casa (...) Me envolvieron. Ellos sabían todo lo que tenía y qué trámites me faltaban, así como que mi familia tenía mineras en la Libertad”, expresó.

Goray añadió que no aportó a la campaña de Castillo: “No aportado a ninguna campaña de Pedro Castillo. No hubo ninguna adjudicación de Marca Group. El señor (Salatiel Marrufo) tiene que hacerse responsable porque es cabecilla de la organización”, apuntó.

Gestiones

Según el dominical Cuarto Poder, Salatiel Marrufo realizó presiones en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para sacar de esa institución a William de la Vega, exdirector de Gestión del Patrimonio Estatal. Así, luego, este cuestionado personaje allanó el camino para que Sada Goray, exfinancista de Castillo, pueda salir beneficiada de un asunto que reclamaba.

En efecto, Goray habría reclamado unas 60 hectáreas de terreno en Chilca que deseaba concretar su venta ante una inmobiliaria por un valor de 33 millones de dólares. Sin embargo, no podía hacerlo porque se dieron dos casaciones que resuelven que el terreno reclamado por la empresaria pertenecen al Estado y que ningún trámite administrativo puede estar por encima de una resolución judicial.

Cyntia Rudas, jefa de la Superintendencia de Bienes Materiales (SBN).

En el asunto Cynthia Rudas, máxima autoridad de la SBN y visitante a la casa de Sarratea, también fue involucrada ya que exigió que se revise el caso para favorecer a la reclamante. “[¿Por qué tenía que apoyarla?] Porque ella había apoyado al partido. Sada había apoyado al partido. Eso según la conversación que tuve con Rudas”, manifestó William de la Vega al referido dominical.

De la Vega asegura que, luego de que no lograra una resolución que permitiera el traspaso de la propiedad a favor de la empresaria, Rudas lo puso en contacto telefónico con Marrufo y este último fue quien pidió explicaciones sobre el expediente Chilca. El investigado envió un nuevo currículum y De la Vega fue retirado del cargo ese mismo día.

