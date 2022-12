Pedro Garay criticó la falta de liderazgo en Sporting Cristal: “Veo pocos jugadores con temperamento”

El exfutbolista paraguayo se refirió a la última campaña de los 'celestes' y la ausencia de jugadores con carácter. (Video: Sintonía Te Ve)

Sporting Cristal no viene atravesando los mejores momentos de los últimos años. Y es que desde hace una década se había acostumbrado a salir campeón en las temporadas pares, aunque eso se quebró el 2022 con la consagración nacional de Alianza Lima. De hecho, el club ‘celeste’ ha visto como los ‘blanquiazules’ los han pasado en las recientes campañas. En ese sentido, Pedro Garay, exvolante histórico paraguayo de los ‘rimenses’ lanzó un dardo al equipo, asegurando que existen pocos jugadores con carácter y temperamento.

Antes de ello, el exfutbolista confesó que se encuentra trabajando como entrenador y que su misión es darle la mayor cantidad de herramientas para que los jugadores puedan rendir al máximo en el campo de juego. Sin embargo, queda en ellos poder plasmar la idea que quiere el DT. De repente, el ‘Pelado’ reconoció estar al tanto de la actualidad de la escuadra ‘bajopontina’. “Nosotros solamente inculcamos cómo tienen que hacer las cosas, pero el trabajo lo tienen que hacer los jugadores”, expresó en el programa Sintonía Celeste de Sintonía Te Ve.

Ahí fue cuando cuestionó la falta de actitud en el plantel de Cristal, lo cual termina incidiendo en los encuentros, sobre todo, en etapas cruciales como las semifinales ante Melgar de Arequipa. “Yo sigo siempre al equipo del Sporting Cristal, la campaña también de este año la he seguido, tanto a nivel local y a veces a nivel internacional. Veo que hay pocos jugadores con carácter, con temperamento dentro del equipo, pienso que eso influye mucho en los partidos, porque creo que eso es lo que le faltó a este equipo”, comentó.

De la misma manera, hizo hincapié en que si bien es importante que haya jugadores con buen pie, es insuficiente si no cuentan con un liderazgo o referente a quién seguir, nombrando algunos ejemplos. “De nada te sirve que yo tenga todas las condiciones técnicas, pero dentro del campo no las demuestras, eso también a veces repercute. Yo creo que en el Cristal falta un líder, como anteriormente en mi caso, como en el caso de Cazulo, que hablábamos a la gente. Había momentos que put.. para que se despierten, para que no tengan miedo para hacer las cosas”, precisó.

Pedro Garay y Jorge Cazulo fueron de los caudillos más recordados de los últimos 30 años de Sporting Cristal.

Y es que Sporting Cristal tuvo un año 2022 de menos a más. De hecho, empezó con resultados negativos en el Torneo Apertura, con rendimientos bajos de parte de varios jugadores importantes como Alejandro Hohberg, Horacio Calcaterra, Omar Merlo, por nombrar a algunos.

Sin embargo, el equipo dirigido por Roberto Mosquera se recuperó para el segundo semestre y logró una impresionante racha positiva de 25 partidos sin conocer la derrota, la cual se truncó luego de la caída en el estadio Alberto Gallardo ante Atlético Grau por 2-1. Justamente, este marcador en contra le jugó en contra, ya que Alianza Lima lo aprovechó para colocarse como líder y terminar como ganador del Torneo Clausura, logrando el pase directo a la final de la Liga 1. En tanto, el elenco del Rímac tuvo que disputar las semifinales ante Melgar de Arequipa, en donde sucumbió por un marcador global de 4-0.

Los 'celestes' cayeron increíblemente de local 2-0 ante los 'albos' por Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Con esta mala noticia, Cristal perdió tres millones de dólares, que es el monto que hubiera recibido si clasificaba a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En su lugar, accedió a la etapa previa, lo cual habría trastocado de gran manera los planes de la directiva en cuestión de fichajes.

Salida de referentes

A raíz de ello, la dirigencia optó por dejar partir a dos referentes del equipo como Omar Merlo y Horacio Calcaterra. Al primero no se le renovó, mientras que con el segundo no llegaron a un acuerdo. De esta forma, los ‘cerveceros’ se quedaron sin dos de sus capitanes. En ese sentido, se desconoce quién llevará la cinta, ya que no se sabe si Yoshimar Yotún seguirá o si el técnico Tiago Nunes elegirá otro jugador. Lo cierto, es que esta ausencia de jugadores comprometidos con el club afectaría el sentido de pertenencia e identificación de los más jóvenes, que no tienen un futbolista a dónde mirar.

