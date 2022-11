Pedro Castillo: sobrino del presidente tiene orden de captura para ser trasladado a declarar a Fiscalía

Sobrino de presidente tiene orden de conducción compulsiva

La Fiscalía de la Nación solicitó una conducción compulsiva contra Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Pedro Castillo. Este pedido ordenó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que pueda declarar como testigo y se asegure su traslado ante las autoridades en la investigación que se le sigue.

El fiscal Jorge García Juárez que integra el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, grupo que investiga al jefe de Estado por el presunto delito de organización criminal, ordenó esta medida tras no presentarse a la citación del Ministerio Público en varias oportunidades.

De acuerdo con la información del diario El Comercio, se ha determinado la ubicación y captura en la vivienda ubicada en el Centro Poblado Chugur Aliso en Anguía (Chota), el próximo 6 de diciembre a la 16:00 p.m. Caso contrario, se pide localizarlo en cualquier lugar y luego trasladarlo hasta la Fiscalía ubicada en el Centro de Lima.

Te puede interesar: Nuevas testigos certificarían que Pedro Castillo no quiso atrapar a sus sobrinos

Oblitas Paredes tendrá que testificar sobre los depósitos que se habrían realizado a David Paredes Navarro, hermano de la primera dama. Además, acerca de los fondos que habría recibido por Roosbelt Company SAC.

David y Walter Paredes Navarro negaron haber tenido dinero ilícito. (Infobae Perú).

A este se le suma las visitas que habría realizado a las oficinas de las diferentes carteras del Estado. Por ello, definen como “útil para valorar su declaración” ante la investigación que se le sigue. El sobrino del mandatario es investigado por el presunto delito de colusión agravada por el caso ‘Puente Tarata’.

Sustento de Fiscalía

El 12 de octubre fue citado con advertencia de conducción compulsiva en caso no se presente. Sin embargo, no acudió al despacho fiscal, pero ese mismo día el sobrino del presidente presentó un oficio donde solicitaba la reprogramación por salud y pedía que se realice de manera virtual.

Sobrino de presidente cuenta con orden de captura para ser trasladado a la Fiscalía

De esa manera, el fiscal volvió a programar para el pasado lunes 14 de noviembre, pero de manera presencial. En este caso sustentó que por problemas de conexión de internet no se podría llevar a cabo mediante online. No obstante, no se volvió a presentar, se detalla en el documento que accedió el mencionado medio.

Te puede interesar: Filtran confesión de Hugo Espino en la Fiscalía y se agrava situación de Yenifer Paredes y hermanos

Ese mismo día, indicaron que los agentes asistieron a la vivienda de Oblitas Paredes para que verifiquen el estado de salud, pero no encontraron a ninguna persona. Esto se dejó constatado en un oficio de la Comisaría Rural de Anguía. La madre de Rudbel, Edith Paredes Navarro, aseguró que su hijo se encuentra mal de salud, pero viajó y no tiene conocimiento de dónde se encuentra.

Para la Fiscalía se trataría de excusas del sobrino del jefe de Estado tras las faltas de asistencias. Así como también, la información que brindó al despacho fiscal.

SEGUIR LEYENDO