Jorge Montoya no descarta citar de grado o fuerza a Pedro Castillo para su defensa ante la vacancia

Jorge Montoya insiste en que es momento de retirar a Pedro Castillo de la presidencia.

El presidente Pedro Castillo enfrentará su tercera moción de vacancia este miércoles 7 de diciembre, pero hasta el momento ni él ni su defensa legal han confirmado su presencia en el Congreso. Ante esta duda, diversos parlamentarios se cuestionan si acaso el jefe de Estado se presentará y entre estos, Jorge Montoya ha salida a señalar que no se descarta citar a ambos de grado o fuerza a fin de responder ante la representación nacional.

“Si el presidente [o su defensa] no acude a la sesión de vacancia, entraría en rebeldía”, dijo en Montoya antes de señalar que el Reglamento del Congreso señala que si ni uno de los dos se presenta, el Parlamento estaría facultado de citar de grado o fuerza al jefe de Estado. Sin embargo, el artículo 89 de dicho documento, que regula el proceso en cuestión, no menciona lo asegurado por el vocero de Renovación Popular.

El inciso c del artículo 89-A precisa que tras acordarse el día y hora del debate y votación del pedido de vacancia, “el presidente cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos”. El texto que rige la dirección del Parlamento señala que el jefe de Estado puede optar por responder a las acusaciones en su contra o no.

Por su parte, Montoya sigue cuestionando la falta de respuesta del jefe de Estado ante el proceso que enfrenta. “No sé por qué hay tanto temor. Una persona que ha hecho actos de corrupción, con la fuerza con las que lo ha hecho, no debería tener temor de decirlo”, añadió. Hasta el momento, Pedro Castillo ha solicitado en dos oportunidades que se le entregue la documentación necesaria que sustenta lo escrito en la moción de vacancia.

Castillo responde

El presidente Pedro Castillo está a dos días de enfrentar su tercera moción de vacancia y antes de acudir al Congreso ha solicitado que se le brinde la documentación que acredite lo dicho en el documento remitido. Si bien ya había hecho el mismo pedido hace unos días, ha insistido en contar con los papeles necesarios en un oficio enviado a José Williams, presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.

Pedro Castillo (Presidencia de la República)

El texto enviado por el mandatario da cuenta del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, ya que la Moción de Orden del Día 4904 no solo debe precisar los fundamentos de hecho y derecho, sino que esta debe contener “los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren”. En dicho documento se señala el estar involucrado en investigaciones y se menciona las declaraciones de colaboradores eficaces.

“Esta exigencia tiene como finalidad que el presidente de la República pueda desarrollar sus descargos de manera adecuada frente a las imputaciones contenidas en la moción de vacancia, lo cual en el caso concreto no se me ha permitido. En la anterior comunicación, le detallamos que la Moción de Orden del Día 4904, engtre sus fundamentos de hecho y derecho, hacía referencia a varios documentos que no habían sido acompañados como anexos”, señala el jefe del Estado.

