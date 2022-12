La promesa perdida: Dejó el fútbol por el hampa y ahora es acusado de liderar banda criminal

La promesa perdida: Dejó el fútbol por el hampa | Domingo al Día

Aun no tiene la mayoría de edad, pero ya es un avezado delincuente. Cambió la pelota y el fútbol por las armas y las balas, y hoy es uno de los adolescentes más temidos del peligroso barrio de la Siberia, en el Callao.

Tiene 15 años y sobre sus hombros ya no pesa la responsabilidad de convertirse en un futbolista de talla internacional, sino las sospechas de ser autor de diversos homicidios apunta de disparos.

La historia de este joven, acusado de ser cabecilla de la peligrosa banda criminal ‘Los Malditos de Siberia’, la reveló ‘Domingo al Día’ en un informe exclusivo.

El dominical informó que el adolescente ingresó poco antes del 2017 a la reconocida Academia de Fútbol Cantolao, por donde pasaron futbolistas profesionales como Claudio Pizarro, Carlos Zambrano, Miguel Rebosio, entre otros.

Era uno de los mejores prospectos de la academia por sus goles y habilidad con el balón.

Su vida pasó de girar entorno a las canchas de fútbol, donde brilló por su técnica con el balón y su destreza para evadir rivales y convertir goles, al peligroso mundo del sicariato y las extorsiones.

Tras ser detenido, a sus custodios policiales les reveló: “Tengo cinco copas y (he sido) el mejor capitán y goleador. Pregunte mi nombre hasta la que manda en el Cantolao le va a decir que me conoce, que he sido su mejor jugador. Fui a Colombia y Argentina, y campeonamos”.

Cuando cayó este adolescente lo hizo en compañía de otros dos menores de 14 y 16 años, quienes también serían parte de ‘Los Malditos de Siberia’, banda acusada de diversos delitos en el Callao.

“Se encontró dos fotocheck, de dos menores intervenidos, que pertenecían a una academia de fútbol. Estos menores, en su momento, han sido valores importantes por sus condiciones y cualidades deportivas”, dijo el coronel PNP Jorge Cossio, jefe de la División Policial Comunitaria de la Región Callao.

En sus redes sociales, le gustaba mostrarse con armamento para sembrar terror.

“Sigo jugando, pero ya no voy (a la academia)... Me gusta el deporte, pero ya no mucho. Prefería más estar con mis amigos, con mis hermanos de la calle”, respondió el menor, al ser consultado por los agentes, por su alejamiento del fútbol.

Según la Policía, este adolescente estaría involucrado en varios homicidios a sangre fría, que grababa para luego ufanarse de los muertos que cargaba sobre sus hombros.

Una de sus víctimas sería una jovencita que falleció a tiros en el Callao, el pasado 6 de octubre. “Una muerte horrible que no se lo deseo a nadie. Ella estaba con su pareja, caminando por la calle de Áncash, y a eso de las once de la noche Esteban y un tal Giuseppe la asesinaron de varios balazos”, relató la tía de la víctima.

“Está implicado en ocho carpetas fiscales, tres de ellas por homicidios y cinco por tentativa de homicidio”, detalló el coronel Cossio.

Familiares de una joven asesinada presuntamente por el adolescente en octubre pasado piden justicia.

El joven negó ser responsable de los homicidios por los que se le acusa, y solo admitió “que un tiempo estaba descarriado y tenía requisitoria”.

Sin embargo, en sus redes sociales, se muestra haciendo alarde de una pistola de nueve milímetros, que habría sido utilizada para cometer los asesinatos.

“Parte de su modus operandi era exhibirse en fotografías en algunas redes sociales, utilizando una serie de armamentos”, señaló el coronel.

El general PNP Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Callao, también se pronunció: “Las bandas criminales buscan a los menores y los captan, porque ellos no cometen delito, sino infracción a la ley penal. Las condiciones del proceso son diferentes. En ellos hay protección por ser menores”.

En lo que va del año, hasta el mes de octubre, se han detenido en el Callao a 690 menores de edad acusados de diversos delitos.

