Melissa Paredes no descarta conducir programa de ‘América Hoy’: “Yo feliz, nunca cerré las puertas”

Melissa Paredes no descarta conducir programa de 'América Hoy'.

Aceptaría regresar. Melissa Paredes está convencida que el 2023 será un mejor año para ella, ya que ha señalado que tiene varios proyectos personales y en pareja con Anthony Aranda, que la tiene muy animada.

La actriz adelantó para las cámaras de América Televisión que viene realizando un proyecto con su novio Anthony, con quien ya tiene un año de relación y que más adelante dará más detalles.

“Yo espero que sí, el 2023 viene con todo, habrá Melissa Paredes para rato, ya estoy de vuelta. Creo que mientras haya fuerza de voluntad, talento, y la bendición de Dios, todo va a ir súper bien. Hay que hacer empresa, hay que facturar, hay que evolucionar y si uno se junta con una pareja que hace prácticamente lo mismo que tú, hay que aprovechar”, dijo.

Melissa Paredes también indicó que si recibe la propuesta de regresar a la televisión al lado de sus excompañeras, Ethel Pozo y Janet Barboza, ella no tendría ningún problema en aceptar el trabajo.

Confesó que si el productor Armando Tafur o la misma Gisela Valcárcel le ofrecen regresar al magazine matutino de ‘América Hoy’, ella no lo dudaría y aceptaría.

“Si hay la propuesta de regresar con las chicas del programa, trabajo es trabajo. Yo nunca cerré las puertas, si hay una propuesta, yo feliz, sea en América Hoy o en cualquier otro programa”, resaltó.

Melissa Paredes en América Hoy. Instagram.

Melissa Paredes tiene la ilusión de volver a la actuación

La participante de ‘El Gran Show’ reveló que le encantaría regresar a las telenovelas de la mano de Michelle Alexander y si es necesario pasaría un casting como cualquier otra actriz. El reportero le consultó si ya había recibido algún llamado de la directora de ‘Del Barrio Producciones’ y señaló que todavía no.

“No, no he hablado con ella, pero me lo dijo, me hizo la propuesta, en ‘El gran show’, y eso me emociona, es algo que me fascinaría, si ella me llama de hecho me zambullo en el casting”, precisó.

Melissa Paredes quiere volver a actuar y convencerá a Michelle Alexander. (Captura / Difusión)

Melissa y Anthony celebraron su primer año de romance

Melissa Paredes y Anthony Aranda acaban de cumplir un año de relación el pasado jueves 24 de noviembre y para celebrarlo fueron almorzar juntos. En todo este tiempo, Melissa ha podido comprobar la lealtad, amor y apoyo de Anthony, puesto que se lo ha demostrado en los momentos más complicados de su vida.

Pero lo que no imagino la exmiss Perú fue recibir una sorpresa de su novio, quien decoró su casa llena de globos y flores. Además de regalarle chocolates e invitarla a comer a una cevichería.

Ellos se muestran más enamorados que nunca, hasta han hablado del matrimonio. La modelo comentó que no descarta el tema, pero primero quiere esperar un poco de tiempo, al igual que tener otro bebé, indicó que podría ser de acá a unos cinco años.

Durante el día compartieron videos por sus redes sociales, en el cual resaltaron que en estos doce meses, mucha gente los criticó, no les tenían fe, que continuarían, pero ellos fueron más fuertes y esos mensajes los unió más.

“Hoy cumplimos un año de relación, feliz aniversario mi amor, ha sido muy difícil, pero los siguientes años se vienen mejor. Amor un año súper difícil porque han jod$%o a más no poder, pero dentro todo ha sido un año muy lindo”, indicó Melissa en una historia de Instagram. Mientras que Anthony señaló que: “Tanto que nos querían separar, pero nos unieron más”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda celebran su primer año juntos. Instagram

