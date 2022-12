Alejandro Salas se pronunció sobre moción de vacancia contra Pedro Castillo: “Confío que no prosperará”

Alejandro Salas habla sobre el presupuesto en el sector de Trabajo

Este domingo 4 de diciembre, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, indicó sus expectativas sobre el pedido de la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

A través de una entrevista con Canal N, el funcionario señaló que se siente confiado en que la solicitud liderada por el congresista Edward Málaga, la cual se evaluará este miércoles 7 de diciembre en el Congreso de la República, no logrará los puntos necesarios.

Según el titular de Trabajo, considera bajo su perspectiva, que se impondrá el respeto a la gobernabilidad e institucionalidad del país y no se obtendrán los 87 votos requeridos para retirar del cargo al actual jefe de Estado.

Alejandro Salas comentó que del lado del Ejecutivo, siempre han tenido la disposición de llegar a un consenso con el Poder Legislativo. (Andina)

De esta manera, Salas señaló que la moción de vacancia no prosperará y recordó hace algunas horas, que durante el debate parlamentario de dicha moción advirtió ante todos los presentes que tiene que primar la democracia.

“El miércoles, lo que va a pasar es que tiene que ser prioritario para todos el respeto a los tiempos democráticos. Yo creo que no se llegará a los votos para la vacancia por un tema de respeto a la gobernabilidad y a la institucionalidad del país”, declaró ante las cámaras de Canal N.

“Estamos hablando de un tema de respeto a que, en estos últimos 6 años, hemos tenido cinco presidentes de la República, tres Congresos”, añadió el ministro en sus declaraciones para miles de televidentes.

Informe de la OEA

En otro momento de la entrevista con el canal local, Alejandro Salas explicó su postura sobre lo manifestado por el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha pedido una tregua política en el Perú.

“Creo que la responsabilidad implica el hecho de poder sentarnos a la tregua que ha pedido la OEA dentro de un marco absolutamente democrático. Esta tregua la viene pidiendo el Gobierno desde antes de que la OEA venga, pese a lo cual no han tenido respuesta”, detalló el ministro este domingo 4 de diciembre.

Alejandro Salas dijo que buscan dañar al Ejecutivo. Foto: Andina

Por otro lado, Salas Zegarra indicó que, si bien algunas bancadas de oposición han señalado que no irán, desde el Gobierno están abiertos al diálogo y los invitan a participar. De acuerdo a lo que informó en Canal N, jamás ha sido ni será intención del jefe de Estado disolver el Congreso.

“Bajo ninguna circunstancia se ha hablado de cerrar el Congreso de la República, eso no está en losa planes ni a corto, mediano, ni a largo plazo”, precisó Salas mientras descartó que se vaya a presentar una nueva cuestión de confianza.

Mensaje a Dina Boluarte

Hace dos días, Alejandro Salas recordó unas declaraciones que brindó la vicepresidenta Dina Boluarte en diciembre del 2021, sobre si se presentaba el caso que Pedro Castillo sea retirado de su cargo.

“Dina Boluarte manifestó: ‘En caso de darse una vacancia, yo renuncio’. Bueno, basta con que una vez ella diga algo para ser consecuente con lo que uno dice”, señaló el ministro de Trabajo durante su participación en una actividad de cárceles productivas, en el distrito de Miraflores.

“Sin embargo, ese es un supuesto negado porque al presidente no lo van a vacar y tampoco inconstitucionalmente no lo pueden suspender. Porque no se puede forzar la Constitución, no estamos en dictadura, estamos en un gobierno democrático”, añadió el funcionario antes de retirarse de dicho evento.

Sin embargo, aprovechó su breve conversación con la prensa, para cuestionar que algunos congresistas emitan expresiones que solo aumentan la “convulsión” en el país, en medio de la tirante relación que mantiene el Ejecutivo con el Legislativo.

