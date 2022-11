Alejandro Salas calificó como “denegada” la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo

El ministro Alejandro Salas se pronunció sobre el rechazo de la cuestión de confianza|video: RPP

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, se pronunció sobre la cuestión de confianza calificándola como una “denegatoria” del Congreso de la República. Esto luego que el presidente Pedro Castillo brindara un mensaje a la Nación y anunciara la salida del premier Aníbal Torres.

“No es otra que una denegatoria a la confianza que se llegó y se presentó ante el Pleno del Congreso. Rechazar de plano es rehusar, porque lo que dice la Constitución Política en el artículo 133 es rehusar”, declaró para RPP.

Asimismo, volvió a confirmar que el jefe de Estado interpretó como una “negación”. “La interpretación del mensaje a la Nación es esa, que se ha negado la confianza al poder Ejecutivo es por eso por lo que el gabinete en crisis va a renovarse. Ante eso habrá un nuevo o nueva premier”, agregó.

Mensaje A La Nación de Pedro Castillo

Además, sostuvo que el presidente Castillo no le ha ofrecido ser el titular del Gabinete, pese a que ha sido el más voceado. “No me lo han propuesto, para mí servir al país es un honor. Tampoco no me voy a correr de ningún reto, pero no me lo han propuesto, donde me toque me pondré para apoyar al país”, reveló.

Por otro lado, justificó las reacciones del expremier Torres, indicando que solo se defiende de los ataques de los legisladores ante las “censuras, mociones de vacancia y suspensiones”, añadió.

Esto ha ocasionado no solo la renuncia del premier, sino también la renovación de todo el Gabinete Ministerial que en los próximos días se conocerá quiénes serán los nuevos integrantes. Como se conoce, hasta en tres oportunidades el expremier Torres anunció su salida del Gobierno de Pedro Castillo, pero esta vez ha sido aceptada por el mandatario.

Reacciones

El primero en pronunciarse sobre este mensaje, fue el congresista Alejandro Cavero, quien indicó rechazó la negativa del jefe de Estado ante la cuestión de confianza. “Castillo ha dicho que niega fácticamente la confianza y renueva su gabinete. Una evidente y grave violación a la Constitución. El Congreso debe estar a la altura de este momento histórico y defender su fuero y la democracia”, escribió por redes sociales.

El legislador del Bloque Magisterial, Edgar Tello, indicó que espera que el nuevo premier sea “un profesional” porque no quiere repetir la historia. “No porque no me guste un candidato deba hacer todo para sacarlo”, indicó a RPP.

Castillo ha dicho que niega fácticamente la confianza y renueva su gabinete. Una evidente y grave violación a la Constitución. El Congreso debe estar a la altura de este momento histórico y defender su fuero y la democracia. — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) November 25, 2022

Por su parte, Roberto Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo. “El rechazo de plano de la cuestión de confianza de @pcmperu @anibaltorresv por el @congresoperu ha motivado la Crisis del Gabinete. La confianza fue denegada”, anunció.

Alejandro Salas comentó que del lado del Ejecutivo, siempre han tenido la disposición de llegar a un consenso con el Poder Legislativo. (Andina)

SEGUIR LEYENDO