Alejandro Salas arremete contra el Congreso tras rechazo para que Pedro Castillo viaje a México

Alejandro Salas comentó que del lado del Ejecutivo, siempre han tenido la disposición de llegar a un consenso con el Poder Legislativo. (Andina)

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alejandro Salas, usó sus redes sociales para lanzar críticas contra la decisión del Congreso de la República al no autorizar que el presidente Pedro Castillo viaje a México para participar en la Decimoséptima Cumbre de la Alianza del Pacífico.

El ministro de Estado expresó mediante un tuit que los parlamentarios están aislando al Perú del mundo al impedir que que el jefe de Estado pueda “ejecutar la política exterior”.

“Niegan ejecutar la política exterior al Perú. Prohíben el viaje a México y aíslan al Perú del mundo. Después dicen por qué se pide cuestión de confianza. Hay un lado que pide diálogo y eso está claro, ‘es cuestión de confianza’”, se lee en el post realizado por Alejandro Salas.

Te puede interesar: Castillo advierte sobre cuestión de confianza: “El Ejecutivo dará una respuesta contundente en las próximas horas”

La representación nacional se presentó en el Pleno del Parlamento el último jueves 17 de noviembre en un debate donde se negó —con 51 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones— que Castillo Terrones viaje a México para que participe en la cumbre que está programado a desarrollarse del 24 al 26 de este mes.

Momentos después, el Pleno del Congreso puso en debate sobre la segunda autorización que pidió el presidente de la República para viajar a Santiago de Chile entre el 28 y 29 de este mes para sostener reuniones de trabajo. Para este caso, la representación nacional resolvió acceder a la petición con 77 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones.

Aníbal Torres presentó cuestión de confianza

Aníbal Torres en el Congreso. (Canal N)

El último jueves, el premier Aníbal Torres llegó a las instalaciones de Palacio Legislativo junto a los ministros de Estado para presentar cuestión de confianza a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

El primer ministro se dirigió a los congresistas con esta petición exponiendo las intenciones del gobierno para que se derogue la Ley 31399, a la cual llamó ordinaria y no constitucional. “También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha derogado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas”, mencionó.

No te lo pierdas: Alejandro Salas sobre Jorge López: “Es mejor que se le investigue como ciudadano y no como ministro”

Agregó que su intención de presentar cuestión de confianza no es con interés de cerrar el Congreso, sino que la ciudadanía pueda tener mayor participación de manera activa en las decisiones de más trascendencia.

“Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente a participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano. Los congresistas y el presidente de la República han sido elegidos mediante el voto soberano del pueblo por el plazo de cinco años. Y eso se debe acatar”, señaló Aníbal Torres durante su intervención en el Pleno.

“Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hacer. Hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estos de manera simultánea o sucesivamente, de la misma manera en que ustedes, como Parlamento, han aplicado mecanismos de control político como interpelaciones y censuras de maneras sucesivas y simultáneas.”, puntualizó Torres.

SIGUE LEYENDO