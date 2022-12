Mujer adelgaza cada vez más por causas desconocidas y hospital de VMT solo le receta paracetamol

ATV Noticias.

Adela Polanco es una mujer que padece una enfermedad que la hace perder peso cada vez más. Desde hace algún tiempo, sus familiares iniciaron los trámites correspondientes para que sea evaluada por los especialistas médicos, sin embargo, no le han sabido dar razón sobre el padecimiento y solo le recetan paracetamol.

Los familiares de la paciente recurrieron a ATV Noticias para denunciar al personal médico del hospital María Auxiliadora, en el distrito de Villa María del Triunfo. Según indicaron, los médicos ya no quieren atender a Adela y ella continúa adelgazando y a diario presenta fiebre de hasta 39° por lo que se encuentran desesperados.

Las dos hermanas de la paciente pidieron a las autoridades que puedan ayudarla ya que se han contactado con muchos especialistas pero nadie puede descubrir que es lo que realmente esta a quejando su salud, solo atinan a decir que “tiene algo”, pero no dan otra respuesta.

“No es posible que los doctores del Hospital María Auxiliadora no quieran ayudarnos. Yo he preguntado bien claro que es lo que tiene mi hermana y solo me dicen que tiene un tumor, luego viene otro doctor y me dice que tiene una lesión, luego viene otro y dice que tiene cáncer o tiene TBC, pero nadie me da una respuesta clara”, comentó la familiar de Adela para el mencionado medio.

“Le han sacado bastantes pruebas de sangre y ahora se han perdido todas y luego otra vez le sacaron sangre, no se como le van a seguir sacando sangre si mi hermana está delgada, solo pesa 30 kilos, es bastante frágil”, agregó.

Solo recetan paracetamol

Ambas hermanas también aseguraron que los médicos del nosocomio solo le recetan paracetamol para que calme los dolores de la paciente. Sin embargo, este medicamento no tiene resultado y en las madrugadas le da fiebre y llega hasta los 39 grados. La situación se repite a diario.

Además, denunciaron que los doctores las tratan mal incluso dijeron que las botan del nosocomio como si fueran cualquier cosa.

Cabe mencionar que tras hacerse la denuncia pública en los medios de comunicación, el hospital no se ha pronunciado al respecto.

Más denuncias contra el hospital

La denuncia de las hermanas de Adela no es el único que se ha hecho público contra el hospital María Auxiliadora. En los primeros días de noviembre, un grupo de pacientes y familiares denunciaron al nosocomio de no suministrar los medicamentos a los enfermos que son atendidos en el establecimiento.

“El mes pasado no había, ahora vengo otra vez y no hay”, dijo para Exitosa Noticias una de las pacientes que acudió al establecimiento a las 06:30 horas de ese día en busca de su medicamento para la presión alta. La mujer de la tercera edad se tuvo que retirar del local con las manos vacías alrededor de las 12:00 horas, tras realizar una larga y demorada cola en la farmacia del hospital.

