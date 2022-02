Lucho Cáceres se defiende tras insultar a chofer de bus: “La paciencia tiene un límite”

Lucho Cáceres se defiende tras video viral donde insulta a chofer de bus. (Foto: Facebook)

Lucho Cáceres utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de que, un vídeo se hiciera viral en donde se le pudo ver que subía a un transporte público para reclamarle al chofer por generar tráfico que terminó en insultos. Además, expresó la incomodidad que le generó que no se haya respetado las normas de tránsito a las personas que estaban a bordo.

“Generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte del señor también. Gracias, pueden grabarme, colgarme y etiquetarme. Gracias animal de m...”, fue lo que dijo el actor.

Ante ello el actor peruano, recordado por su papel en la serie “1000 oficios”, recordó una de las historias de la película “Relatos Salvajes” protagonizada por Ricardo Darín en su cuenta oficial de Facebook.

“‘Relatos Salvajes’. De todas las historias me quedo con la de BOMBITA, la sentí muy cercana. Me pregunto que habría hecho bombita si dos combis estando en verde no avanzaban e impedían el paso de una ambulancia. Grande Darín”, publicó Cáceres junto a la foto de portada de la cinta.

Rápidamente, varios usuarios reaccionaron a su publicación y entre ellos algunos actores como Rodrigo Sánchez Patiño, quien le mostró su apoyo señalando que “siempre será su hincha” y que hizo lo que muchas personas no se atreven a hacer.

La actriz Karina Jordán también se hizo presente invitándolo a subir a otro bus junto a ella con bombos y platillos para simular el mismo ruido que se siente en las calles ocasionado por los automóviles.

Asimismo, en las historias de su cuenta oficial de Instagram volvió a publicar la portada de la misma película escribiendo “La paciencia tiene un límite” y resaltando la historia llamada “Bombita”.

Cabe resaltar que la película argentina, es una antología compuesta por seis historias auto conclusivas unidas por su temática. Entre las destacadas por el artista peruano se encuentra “Bombita”, que relata un episodio de la vida de Simón Fisher protagonizado por Ricardo Darín.

Simón Fisher se rehúsa a pagar una multa, pues considera que es una injusticia. Tras solicitar su anulación y ser denegada, estalla en ira y golpea con un extintor de fuego. Esto ocasiona que le quiten la tenencia de su hija y no pueda conseguir trabajo. Cansado de su situación, pone explosivos en su vehículo y lo estaciona mal a propósito para que sea remolcado. La posterior explosión tiene un impacto tremendo en los medios y «Bombita» se transforma en un ídolo en las redes sociales, un ídolo de la gente harta del infierno burocrático.

MAGALY MEDINA TILDA DE “ESCORIA Y BASURA” A LUCHO CÁCERES Y ES INVESTIGADA

La jueza del Primer Juzgado Penal Liquidador de Lima dictó comparecencia simple contra Magaly Medina, luego de insultar a Lucho Cáceres en julio de 2020. La popular “Urraca” lo tildó de “escoria y basura” por decir que ella no se había ‘resocializado’ tras haber estado en la cárcel.

“No pierdo mi tiempo en escoria, en basura, yo no meto mi mano al desagüe, quédate en el basural de donde saliste Lucho Cáceres”, fueron las palabras de la periodista. Esto sucedió porque el actor hizo unas publicaciones en sus redes sociales sobre ella.

No es la primera vez que Lucho Cáceres y Magaly Medina se enfrentan en TV y se declaran la guerra mutua. El exactor de ‘Mil Oficios’ jamás le perdonó a la ‘Urraca’ la difusión de unas imágenes donde se le ve en deplorable estado tras una intervención policial y que llevaron a una serie de dimes y diretes públicas entre ambas figuras.

