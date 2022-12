Kate del Castillo comparte fotos del detrás de cámara de ‘La Reina del Sur 3′ en Machu Picchu

Kate del Castillo emocionada por haber grabado en Cusco. (Instagram)

Kate del Castillo emocionó a sus fanáticos peruanos al publicar fotografías del detrás de cámara de la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’, cuando se encontraban grabando en la ciudad imperial del Cusco. La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar algunas imágenes inéditas de su experiencia por Machu Picchu.

Como se recuerda, la artista mexicana llegó a nuestro Perú en octubre del 2021 para realizar algunas escenas que complementan la historia que rodea a Teresa Mendoza y a sus aliados. Ella junto al equipo de producción de la teleserie estuvieron específicamente en la sagrada ciudadela inca Machu Picchu y en el Centro Histórico de Lima, alborotando a cientos de personas con su presencia.

Este domingo 04 de diciembre, Kate del Castillo compartió con sus más de nueve millones de seguidores parte de lo que fue su paso por nuestro país. “Detrás de cámaras ‘La Reina del Sur 3′ en Machu Picchu, Perú. Teresa Mendoza encubierta”, escribió como descripción.

Según se puede ver en las instantáneas, la intérprete posa muy sonriente con Oleg (Antonio Gil), ‘Batman’ (Alejandro Calva) y el actor peruano Gerardo Zamora con el fondo de la maravilla del mundo. Asimismo, se dejó ver al lado de algunos miembros de producción cubriéndose de la lluvia y el preciso momento en el que era maquillada antes de empezar a grabar.

En pocas horas su publicación alcanzó más de 31 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios, donde los usuarios expresan su felicidad al saber que la actriz de 50 años ha quedado encantada con Machu Picchu. “Mi Kate en mi hermoso Perú”, “Gracias por visitar nuestro país”, “¡Wow! Katita que hermoso verte en mi maravilloso Perú”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe mencionar que, su post se da luego de la aparición de Cusco en la trama, pues en el capítulo 30 de la tercera entrega se puede ver a la hija de Teresa Mendoza, Oleg y Faustino llegar a al barrio de San Blas fingiendo ser curiosos viajeros para no levantar sospechas sobre la búsqueda de los ‘Jinetes’.

Kate del Castillo con los actores de 'La Reina del Sur 3'. (Instagram)

Kate del Castillo con los actores y miembros de producción de 'La Reina del Sur 3'. (Instagram)

Kate del Castillo en Machu Picchu. (Instagram)

Kate del Castillo encantada con Cusco

Durante una conferencia de prensa, Kate del Castillo confesó cómo fue su visita a nuestro país y resaltó las cosas que más le gustaron, por las cuales volvería en una próxima oportunidad. “La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble”, comentó en un inicio.

Sobre su experiencia grabando en Cusco, señaló: “Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como es Perú, como es Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía. Pocas veces he experimentado algo así”.

“Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, añadió.

