Fiscalía pide se declare improcedente el viaje a Europa de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori continuará siendo investigada por el delito de lavado de activos. Foto: Andina

El Ministerio Público ha solicitado declararse improcedente el permiso de viaje que se le otorgó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que pudiese participar al evento “World Law Fundation” en España.

Esto se da, luego de que, se diera a conocer que, en otro evento del cual la investigada, indicó que iba a ser partícipe (En Inglaterra), finalmente no estará siendo considerada.

Según se había estimado, el permiso solicitado era para que la investigada pudiera salir del país entre el 30 de noviembre al 9 del presente mes; no obstante, The Oxford Union Society, aclaró que, la invitación para Fujimori Higuchi había sido cancelada, debido a que no pudo confirmar su presencia dentro del plazo establecido.

El argumento de la Fiscalía es que, Giuliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, no avisó con la anticipación que correspondía la cancelación de la participación de su patrocinada.

“Lo pretendido por la defensa técnica de la acusada Fujimori Higuchi es improcedente, ya que no se considera que la solicitud de permiso de viaje, los debates, así como el contenido de la resolución autoritativa hacen mención a una necesidad de viaje del 30 de noviembre al 9 de diciembre del año en curso. Necesidad que, conforme se desprende del escrito trasladado al Ministerio Público aparece inexistente, porque no tiene confirmada su supuesta participación por la institución LAW WORLD FUNDATION, y porque pretende salir fuera del territorio nacional para solo conocer las instalaciones de una organización”, se lee en un documento del Ministerio Público difundido por La República.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la abogada de la ex candidata presidencial mencionó que, se presentó el itinerario de Fujimori ante el juzgado.

El viaje a España para visitar la World Law Foundation se ha confirmado. Por tal motivo, hemos presentado al juzgado el itinerario que cumplirá la Sra. Keiko, tal y como nos lo ha solicitado la Sala.





