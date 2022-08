Carlos ‘Tomate’ Barraza revela que se enteró del viaje de Vanessa López cuando ella ya estaba en Europa

Carlos 'Tomate' Barraza habla sobre el costoso viaje de Vanessa López. (Magaly TV: La Firme)

Carlos ‘Tomate’ Barraza se refirió a los recientes viajes que muestra su expareja Vanessa López en sus redes sociales. El salsero se encuentra ahora a cargo de su hija, a quien en más de una oportunidad lo acusaron de no darle tiempo.

Como se recuerda, la expareja se ha mostrado en más de un conflicto público debido a las faltas de visitas del padre a su hija y también por algunas publicaciones sobre su hija mayor que terminaron por molestar a Vanessa.

Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que la influencer se encuentra en un lujoso viaje por Europa e incluso señalan que estaría siendo parte del grupo de amigas de Paula Manzanal.

Frente a ello, el sobrino de Miguel Barraza se pronunció por primera vez sobre la actual situación de la madre de su hija. Pero, sorprendió al revelar que no sabía del viaje que tenía programado e incluso desconoce cuál sería la fecha de retorno de su expareja.

“(Vanessa) Se lo comentó al padrino de la bebe (sobre el viaje), yo me enteré cuando estaba allá, pero igual mantenemos comunicación. No se cuando vaya a venir ella, porque ella tiene su vida, como yo tengo la mía”, señaló ante las cámaras de Magaly Medina.

Carlos Barraza habla del viaje de Vanessa López.

Por otro lado, fue consultado por el reportero del programa de espectáculos sobre cómo pudo haber costeado este viaje Vanessa López. Pero, el artista prefirió mantener el silencio. Pese a ello, señaló que los viajes, sea cual fuera, son costosos. “ Todos los viajes son caros, ella tiene su trabajo, tiene sus tiendas, sus cosas no sé” , dijo un tanto escueto.

Quiera la tenencia compartida

En otro momento, ‘Tomate’ Barraza señaló que espera plantearle pronto a Vanessa López la idea de tener una tenencia compartida. Para el cantante es importante también pasar mucho más tiempo con su hija. Sin embargo, asegura que respetará la decisión de su madre.

“Espero plantearle, más adelante, tener la tenencia compartida que es lo que más me importa. Si a ella no le interesa normal, pero creo que sería chévere”, sentenció sobre el tema.

Como se recuerda, en marzo de este año, Vanessa López se presentó en el programa de Magaly Medina para asegurar que su expareja tenía preferencia por su hija mayor que por la que tenían en común.

Carlos Barraza denunció a Vanessa López por violencia familiar. (Foto: Instagram)

En redes sociales, la madre había expresado su molestia, recordándole al cantante que tenía dos hijas y no solo una, luego de que la hija mayor ganara un importante concurso de belleza. Tras ello, aseguró que el artista tenía tres semanas sin ir a ver a la menor, además aseguró que no estuvo en ninguna etapa importante de su vida.

“Con esta va ser tres semanas que no (viene a visitarla) No ha estado en ninguna etapa importante de mi hija. Él me tiene bloqueada de llamadas de WhatsApp, absolutamente de todo. Yo con él no puedo coordinar absolutamente nada. Últimamente lo he estado haciendo con la mamá, con la Sra. Martha”, señaló

