Karina Calmet habla sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’ y hace un mea culpa sobre sus comentarios en el pasado

Karina Calmet fue Miss Perú 1994, conductora de 'Nubeluz' y una de los personajes principales de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Karina Calmet está de vuelta. La reconocida actriz y exreina de belleza regresó al país que la vio nacer, luego de permanecer varios años viviendo en España. Ahora que pasea por las calles de Lima, es inevitable que la gente le recuerde el papel que la lanzó a la fama: Isabella Picasso, la recordada antagonista en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Me he reencontrado con el público que ha seguido mi carrera durante tantos años. Fue impactante regresar a la calle y escuchar ‘Karina, oh my! ¡Isabella!’. Estoy contenta y agradecida con mis seguidores”, nos refirió la artista nacional, quien había dejado en pausa su carrera actoral por los papeles “frívolos” que interpretó en el pasado.

Fue en el 2018 que le dijo adiós a la actuación en un polémico mensaje. “Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir”, escribió en Twitter, generando todo tipo de comentarios.

Han pasado cuatro años desde entonces y ahora la actriz asegura que su pensamiento es otro. En entrevista exclusiva con Infobae, Karina Calmet habla sobre la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, su relación actual con Mónica Sánchez y sobre el rumoreado retorno de Isabella Picasso a la serie de América TV.

Karina, bienvenida. Estuviste cinco años en España, ¿cómo te sientes de estar nuevamente en el Perú?

Estoy súper feliz, muy agradecida porque he regresado con la familia, con todo el núcleo. Ha sido especial y caluroso. Estoy más que contenta.

¿Qué aprendiste todos estos años lejos de casa?

Cada día se aprende algo y no solo afuera. Cada día de la vida se aprende algo nuevo. Además del aprendizaje técnico a nivel actoral que he tenido en otro continente, definitivamente he aprendido a valorar cada día más este hermosísimo país, y también a los seres queridos.

Karina Calmet ha participado en producciones como "Milagros", "Vidas Prestadas", "Tormenta de pasiones", "Detrás del crimen", entre otras.

Estuviste fuera del país cuando se informó la lamentable muerte de Diego Bertie, ¿cómo lo recuerdas?

A nivel Perú e internacional, respetamos a Diego, su memoria. Es un ser humano intachable, lindo, siempre lo recordamos como la gran persona que era. Talentosísimo.

Mencionaste que te dicen “Oh my” en la calle. Es indudable que tu personaje sigue llamando la atención a lo largo de los años…

A diferencia de otros personajes de ficción que he hecho, ellos no tenían frases que los caracterizaban. Este personaje (el de Isabella) ha tenido frases características que muchos han cogido como propias. La gente ha crecido con este personaje. Incluso, me he enterado que la serie la siguen repitiendo. Ahora, me he reencontrado con todo el ‘boom’ de la nueva temporada.

Karina Calmet regresó al país luego de permanecer cinco años en España.

Asumo que el papel de Isabella también ha impactado en tu vida a nivel personal…

En el matrimonio religioso de mi hija, de pronto pararon la música y me jalaron al centro de la pista de baile. Ella me dijo ‘mami, este es tu momento’. Pusieron música de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Fue muy divertido porque toda la gente estaba bailando y cantando. Eso creo que es algo muy bonito, durante muchos años la familia peruana se ha reunido para ver esta serie. Ahora está de nuevo y con mucho éxito. Hay que felicitar a todo este grupo humano que ha hecho y sigue haciendo posible tanta diversión, a pesar de los tiempos en los que se viven. De ser parte esa familia, ahora me he convertido en fan.

Sobre la novena temporada, ¿cuáles son tus apreciaciones?

He estado viendo con mucho agrado la participación de la familia de Diego Montalbán, interpretado por Giovanni Ciccia. Es espectacular. También vi que llegó Patricio Suarez Vertiz y se pusieron todos a bailar. Se está convirtiendo en toda una puesta en escena. Es una película de cine. No pude evitar ponerme a cantar cuando vi la repetición.

¿Te gustaría regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

A través de los años y cuando todavía no estaba la serie, muchos pedían que regrese porque ha sido una de las producciones más importantes de toda la historia. Ha marcado el corazón de los peruanos y de mucha gente de Latinoamérica. Ahora que la serie ha vuelto, hay que tomar en cuenta que el personaje murió. Es un tema de guion. El personaje está muerto.

Isabella murió en el capítulo final de la octava temporada de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

Grace Gonzales (Mayra Couto) también murió en su momento y volvió a aparecer en la serie…

En ficción todo puede pasar. Estamos viendo en ‘El Señor de los Cielos’, de Netflix, que Aurelio Casillas resucita. Bien dicen que la hierba mala, nunca muere. Isabella podría resucitar. Ahora que han pasado tantos años, yo no sé qué podría pasar más adelante. Puede ser que regrese o no. Hay muchos factores. Pueden pasar muchas cosas. Isabella ha sido uno de los personajes más lindos y entrañables.

Años atrás no parecías muy contenta con el personaje. Mencionaste que se te encasilló por el prototipo de mujer blanca…

Yo tengo que hacer un mea culpa y aceptar que fui muy injusta refiriéndome a mi carrera. Los actores cuando recibimos un personaje, nos comprometemos a que sea una buena creación. Es como un hijo, lo alimentamos, le damos comida, le damos ropa y todo. Sea el protagonista o antagónico, los actores podemos hacer que el personaje sea grande. Retrocediendo a esos años donde dije eso, me retracto totalmente. Puedo hacer cualquier personaje porque estoy muy preparada como actriz.

Suenas decidida en regresar con fuerza a tu carrera como actriz…

Si Dios lo permite, podrán venir oportunidades para ser otro tipo de producciones en televisión, como quizás la actuación y con lo que yo empecé: conduciendo ‘Nubeluz’, otros de mis rubros y con lo que me gustaría regresar. Yo empecé como conductora, pero lo dejé. De ser posible y luego de tantos años, me gustaría poder conducir y a la vez actuar. En esta nueva etapa de mi vida, ya en el piso 5, voy a ver que se presenta.

Karina Calmet, de 53 años, inició su carrera en la TV peruana en el programa infantil 'Nubeluz'.

¿Te ves conduciendo algún tipo de programa de espectáculos?

Yo no soy una periodista, entonces creo que mi corte es de conversación y juegos. Yo creo que espectáculos es para periodistas que tenga preparación o experiencia en ese rubro. Yo me voy más por el tema familiar.

En su momento, acaparaste portadas de la farándula nacional por un cruce de palabras con Mónica Sánchez en redes. ¿Qué opinión tienes de ella?

Es una linda persona, con una gran trayectoria. Es una de las actrices que más nos han acompañado durante décadas en la TV peruana. No tengo ningún problema con ella. Yo creo que los temas políticos, así como puede ser la ‘U’ y Alianza, siempre se tienen que tratar con altura. Nunca debemos dejar que ese tipo de diferencias nos sobrepasen con la familia y amigos. Siempre tenemos que estar unidos.

¿Qué piensas sobre su personaje? Charito pasó de ser ama de casa a formar parte del restaurante de Diego Montalbán…

El papel del ama de casa es difícil porque muchas mujeres deciden dejar sus carreras profesionales para atender a sus hijos, esposos y llevar el hogar hacia adelante. Para mí eso es importantísimo y muy respetable. También es muy respetable decidir llevar una carrera profesional. La mujer peruana y de cualquier país merece todo nuestro respeto. Aprovecho para pedir que la mujer nunca sea maltratada, ni física ni psicológicamente.

Fuiste Miss Perú en su momento, ¿cómo ves el desempeño de Alessia Rovegno a puertas del Miss Universo?

Alessia Rovegno es un tema me envuelve mucho amor, yo la he visto desde que era chiquita. Bárbara Cayo es amiga mía. Además de ser evidentemente bella, es una chica bella en el lado espiritual. Yo la veo con grandes condiciones para representar bien al Perú en el Miss Universo. Estoy segura de que vamos a verla brillar.

Como exreina de belleza, ¿tienes algún tip que te gustaría compartirle?

Yo creo que Alessia simplemente tiene que ser ella misma, va a brillar en cualquier pasarela y en cualquier lugar del mundo. Si uno ve los comentarios de los missólogos, ella está muy bien posicionada. Tenemos que estar orgullosos porque estamos bien representados por ella.

Karina Calmet participó en el Miss Universo 1994, que se desarrolló en la ciudad de Manila.

En su momento, Alessia fue criticada por ganar la corona. Se mencionó que fue por “vara”...

En todo concurso de belleza siempre va a haber polémica porque unos quieren que gane una y otros que gane otra, pero tenemos que apoyar a todas nuestras reinas. Todas ellas salen a representar a nuestro país. Por ejemplo, ahora tenemos a Tatiana (segundo lugar del certamen), que es lindísima, está en Japón participando. Tenemos que mandarle todas nuestras vibras. Ella también es una ganadora. No es Tati, ella es Perú. Todas son maravillosas.

¿Tus hijas tienen pensado participar en el Miss Perú?

Mis hijas no, a pesar de que les gusta ver conmigo los concursos de belleza. Se emocionan y gritan como yo. Sucede que las chicas que participan deben contar con el tiempo de estar viajando y de estar en entrevistas. Ellas no han tenido el objetivo de concursar.

