Karina Calmet indignada con los guionistas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por la muerte de Rafaela

En el episodio 78 de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se reveló que Rafaela Picasso no sobrevivió al disparo que recibió en el vientre por parte de la ‘Mujer vestida de negro’. Su muerte conmocionó a los fans de la serie, al igual que a Karina Calmet. La actriz que dio vida a Isabela Picasso, personaje ya fallecido, se mostró en desacuerdo con los guionistas.

Una vez se dio a conocer que Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) decidió desconectar a su hija del respirador mecánico para que pudiera descansar en paz, la actriz nacional utilizó su cuenta de Twitter para lamentar la decisión de los guionistas por matar a Rafaela (Bárbara Cayo), quien viene a ser su hermana en la teleserie de América TV.

“Gigio Aranda, no separes a Rafaela y Pepe” y “¡Oh my! ¡Desde el más allá”, escribió en la plataforma, donde los usuarios le pidieron que regrese a ‘Al Fondo Hay Sitio’, pese a que su personaje falleció a manos de Claudia Llanos (Úrsula Boza) en la temporada ocho de la exitosa teleserie.

Karina Calmet reaccionó así a la muerte de Rafaela Picasso. (Twitter)

Más adelante, Karina Calmet volvió a resaltar su indignación por el giro que dio la historia de amor de Rafaela y Pepe (David Almandoz). “Les jalaré las patas a los guionistas y mandaré a Rafaela de regreso con ustedes a la tierra. Parece que Mercurio retrógrado los confundió al momento de escribir el guión”, añadió en la mencionada red social.

Esta no es la primera vez que la artista nacional reacciona a los episodios de de ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde participó desde la primera hasta la octava temporada. Luego de ver la comentada escena de Giovanni Ciccia, quien da vida a Diego Montalbán, lo felicitó en redes sociales por su destacada actuación junto a Franco Pennano.

“¡Qué tales escenas las de Giovanni Ciccia en AFHS! Pausas, inflexiones, quiebres, silencios… no faltó ni sobró nada, además muy bien sostenido por todo el equipo”, escribió en medio de emojis de aplausos la mañana de este 22 de septiembre.

Se retiró de la actuación

La última vez que vimos a Karina Calmet en ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue cuando su personaje Isabela Picasso murió a manos de Carmen Torres (Teddy Gúzman), la madre de Claudia Llanos que cobró venganza por el asesinato de su hija. La actriz no volvió a aparecer en la serie desde entonces, mucho menos en la novena temporada de la teleserie.

Sucede que Calmet se retiró de la actuación en el 2018. A través de sus redes sociales, indicó que la razón principal detrás de su decisión era que consideraba estar limitada a determinado estereotipo en las producciones peruanas.

“Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir”, escribió en su cuenta de Twitter.

Antes de su retiro de la interpretación, se especuló que no seguiría más en la serie porque no se llevaba bien con sus compañeros de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por temas de índole político. Esto fue confirmado en el programa ‘Dilema’, donde dijo que “parte del elenco le dejó de hablar”. “No soy una persona que podría decir abiertamente todo lo que siente. En este caso muchas veces voy al baño y lloro cuando tengo un tipo de dolor y problemas”, añadió.

Karina Calmet se retiró de la actuación en el 2018.

