Brandon Palacios, flamante fichaje de Binacional, promete más goles en la próxima temporada

El extremo confía en seguir mejorando su definición.

Brandon Palacios fue contratado por Binacional y disputará la Liga 1 2023. El extremo de 23 años llega procedente de Carlos Stein, club con el que descendió en la última temporada. El hijo del futbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios destacó su mejoría en la definición y que avizora un futuro prometedor.

“Junto a mis compañeros (en Stein) no ha sido un año tan bueno que digamos. Pese a los resultados, hemos obtenido algunas victorias. En lo personal me fue muy bien. He estado haciendo goles, he estado jugando varios minutos y eso ha sido el plus para tener oportunidades para el siguiente año (2023)”, sostuvo Palacios en una entrevista para GolPerú.

Además, el habilidoso delantero comentó respecto a su mejoría de cara al arco rival: “En el momento del partido, uno nunca sabe si va a ser gol o no. Siempre vas a salir con la disposición de querer ganar y de hacerlo mejor para cada uno. Recién estoy empezando mi carrera y todavía falta mucho por recorrer”.

Por último, Palacios admitió que aún le queda por trabajar: “Los años anteriores, no concretaba muchos goles. Este año sí pude concretar. Todavía me falta mejorar en muchas cosas porque pude hacer más goles, pero por decisiones he fallado”.

En la última campaña, el Palacios jugó 29 partidos con los ‘carlistas’. Anotó seis goles y sumó 1.837 minutos. Sin embargo, no pudo mantener la categoría con su club anterior, al ocupar el último lugar de la tabla acumulada.

Con su fichaje por el ‘poderoso del sur’, jugará en su sexto equipo como profesional. Su debut fue en la segunda mitad del 2018 en UTC de Cajamarca. Después militó formó parte de la Universidad San Martín, Sporting Cristal, Cusco FC y Carlos Stein.

Nuevas caras en Juliaca

La Copa Sudamericana del próximo año es una de las competiciones que afrontará Binacional, además, de la Liga 1 2023. El ‘poderoso del sur’ trabaja en el periodo de fichajes para reforzar el equipo con miras a la siguiente temporada.

Binacional anunció la renovación de Janio Posito, quién anotó 15 goles en la temporada anterior. El delantero de 33 años llegó a inicios del 2022 procedente de Cusco FC. El mediocampista Jack Durán también seguirá en el equipo. El experimentado extremo arribó al club a mitad de la campaña anterior y se convirtió en habitual titular tras completar 17 partidos.

Andy Polar va por su quinta temporada consecutiva en el club. El extremo tiene 156 juegos, anotó 23 dianas y dio 29 pases de gol. Asimismo, Jacson Pita, Hoover Crespo y Leonardo de la Cruz se mantienen como opciones en el ataque. El único futbolista que confirmó su alejamiento del ‘puma del sur’ fue el uruguayo Santiago Silva.

Una de las nuevos jugadores que fue presentado como flamante fichaje fue el colombiano Brayan Fernández. El delantero tuvo regularidad en Alianza Petrolera de su país. En la ‘máquina amarilla’, convirtió seis tantos y brindó cuatro asistencias en 29 compromisos. Se suma a la contratación de Palacios para darle profundidad a ambas bandas de la ofensiva.

