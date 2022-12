Paolo Guerrero: esto dijo su hermano ‘Coyote’ Rivera sobre su futuro

Paolo Guerrero terminó su vínculo con Avaí y se desconoce su próximo club.

Paolo Guerrero no tuvo un buen 2022. Lo inició y terminó con lesiones, lo que llevó a empobrecer su nivel dentro de la cancha y causó que Avaí no le renueve contrato. Ahora, se encuentra sin club y se conoce muy poco sobre su estado físico. Su hermano Luis Rivera se refirió a ello.

“Está muy bien en Brasil, está viniendo a Lima en diciembre para pasar fiestas con la familia. De repente ahí conversaremos que es lo que le puede deparar para el 2023″, respondió el popular ‘Coyote’ en diálogo con GOLPERU.

Su temporada en Avaí

El ‘Depredador’ fue presentado por todo lo alto en el club brasileño, no obstante, no tuvo un desenlace bueno. No solo no rindió desde lo personal, sino que el ‘león de la isla’ terminó perdiendo la categoría.

En un inicio se encontraba recuperado de su lesión en la rodilla que lo alejó de los campos por varios meses. Esto le permitió disputar 10 partidos y sumar 427 minutos en total. Se mostró bien físicamente, pues competía al nivel del Brasileirao.

Fue el 1 de octubre, después de la derrota ante Atlético Goianiense, cuando dejó de ser considerado por su técnico, ni siquiera aparecía en la banca de suplentes. El club informó que Guerrero sufrió una recaída.

Desde esa fecha, no volvió a jugar. Se perdió nueve partidos y su equipo descendió. A raíz de eso fue muy criticado por los hinchas y periodistas brasileños.

Avaí fue el cuarto club de Paolo Guerrero en el fútbol brasileño.

¿Guerrero a Alianza?

Mientras que en el país de la zamba lo cuestionan, en Perú lo piden. El ídolo de Alianza Lima, Waldir Sáenz, expresó su deseo de ver a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juntos en La Victoria.

Por el momento, el anhelo de ‘Wally’ solo quedará en eso, pues José Bellina, gerente deportivo, negó que hay negociación con el delantero semanas atrás.

“La última comunicación que tuvimos fue a mitad del año pasado, donde, como es de público conocimiento, tuvimos intenciones de que él pudiera venir. Después no hemos vuelto a hablar con él”, afirmó en entrevista con Movistar Deportes.

El último partido de Guerrero con la selección peruana

El exfutbolista de Flamengo lleva mucho tiempo sin vestir la ‘blanquirroja’. La última vez fue en el Perú vs Chile, que se realizó el pasado 8 de octubre de 2021 en el estadio Nacional y terminó con victoria nacional 2-0 con goles de Christian Cueva y Sergio Peña.

Paolo Guerrero registra 25 goles con la selección peruana.

Luego del Clásico del Pacífico, Paolo declaró que no aguantaba los dolores en la rodilla y no volvió a ser convocado. Sin embargo, Juan Reynoso, nuevo técnico de la ‘bicolor’, se ha manifestado sobre el jugador en diversas ocasiones y no le cierra las puertas.

“Hay que dejar que se recupere bien, mientras más partidos tenga su recuperación será natural. Por lo que sé, venía jugando y tuvo una recaída. Dios quiera que cierre bien el año y haga una buena pretemporada”, fue lo último que dijo en una conferencia de prensa de octubre.

