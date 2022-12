Universitario: Marco Saravia fue agradecido con Municipal y ahora será jugador ‘crema’

El defensor tendría todo arreglado para ser nuevo jugador de la 'U'.

El defensor peruano, Marco Saravia, agradeció al club Deportivo Municipal luego disputar las últimas dos temporadas con el plantel ‘edil’. El zaguero está cerca de cerrar su fichaje con Universitario de Deportes para la temporada 2023.

“Hoy quiero agradecer a Deportivo Municipal por todos estos años vividos juntos, por los buenos y también los duros momentos que me ayudaron a formarme como soy. Me llevo lo mejor de esta institución, un club, que todos dicen, que se le agarra cariño muy fácil. Y hoy puedo afirmar que es cierto”, fueron las primeras palabras del central de 23 años.

“Quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros, utileros, cuerpos médicos, comandos técnicos, dirigentes, y en especial a los hinchas incondicionales, por todas las experiencias y enseñanzas compartidas. Ha sido realmente un gusto disfrutar este tiempo juntos. ¡Echa Muni! Mis mejores deseos se quedan con ustedes”, concluyó Saravia en su cuenta .

Te puede interesar: Universitario: Marco Saravia cerca de ser el octavo refuerzo para 2023

Su salida del ‘barrendero’ se debe a que tendría todo arreglado para ser el nuevo jugador de los ‘cremas’. En la última temporada, disputó 30 partidos, anotó en dos ocasiones y brindó dos asistencias. Además, acumuló ocho tarjetas amarrillas y dos expulsiones.

El ‘faraón’ tuvo un paso por las categorías de menores de Gremio de Porto Alegre, aunque no pudo jugar en el primer equipo. Su debut como profesional fue en el 2017 con camiseta de la ‘academia’. Luego, fue prestado a Unión Comercio en el 2018.

Para el 2019, sería cedido a Unión Huaral y disputó el campeonato de segunda división. Con los ‘naranjeros’ participó en 16 encuentros y convirtió un tanto. En el siguiente año, fue cedido a Cusco FC y marcaría su estreno en la Liga 1. Entró a la cancha en 18 oportunidades. En el 2021, retornaría a la ‘franja’ y, logró un lugar en el once titular. Disputó 17 juegos entre Torneo Apertura y Clausura.

Te puede interesar: Emanuel Herrera jugará por Universitario en la temporada 2023

Marco Saravia se despidió del club Deportivo Municipal (@marco.saravia.antinori)

Nueva saga central crema

Para la siguiente temporada, Universitario de Deportes está haciendo bastantes cambios en el plantel. La zona por fortalecer es la defensa, dado a que salieron cuatro centrales. Dos titulares: Nelinho Quina y el uruguayo Federico Alonso. Ambos futbolistas fueron la pareja de centrales desde el 2020, logrando un subcampeonato y ganar el Apertura de ese año.

El siguiente jugador que no continua en tienda ‘merengue’ es Leonardo Rugel. Todavía no se ha anunciado oficialmente que ya no pertenece al club, pero es un hecho que tomará nuevos aires. Otra salida es la de Brayan Velarde. El zaguero perdió espacio en el once debido a que sufrió lesiones.

El único que se mantiene es Piero Guzmán, futbolista de 22 años. El nacido en Piura dejó buenas impresiones en los 12 compromisos que participó en la reciente Liga 1. Asimismo, se confirmó la contratación de José Luján que proviene de FBC Melgar de Arequipa. En esa misma línea, tendrían todo arreglado para concretar la llegada de Matías Di Benedetto.

SEGUIR LEYENDO