Renovación Popular considera que Betssy Chávez no tiene gestos políticos para merecer la confianza del Congreso

La bancada de Renovación Popular considera que la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no muestra gestos políticos para hacerse merecedora del voto de investidura que deberá solicitar ante el Pleno del Congreso de la República en los próximos días.

“No quiero adelantar una opinión, pero no veo gestos de Betssy Chávez para que Renovación Popular le otorgue la confianza. Por ejemplo, es un mal indicador que el señor Torres sea su el jefe de gabinete de asesores de la PCM. Yo hasta ahora no le daría, todavía tenemos que analizar con la bancada”, dijo al diario Correo.

Cueto también mencionó que el diálogo es importante, pero esto se dificulta cuando la titular de la PCM eligió a su predecesor Aníbal Torres como jefe del gabinete de asesores.

“Antes nos criticaron por ir a un diálogo a Palacio, pero no tuvo ningún efecto. Tiene que haber hechos, pero el nombramiento de Torres significa que sería lo mismo de siempre”, apuntó.

Edward Málaga señaló que la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo no significa que los congresistas estén "aferrándose a un cargo". (Andina)

De esta manera, Renovación Popular podría declinar en asistir a la ronda de diálogo que ha convocado la primera ministra Betssy Chávez. Hoy se conoció que Fuerza Popular descartó tal invitación.

“La bancada de Fuerza Popular no dialogará con la premier Bettsy Chávez. De ninguna manera aceptaremos que se pretenda jaquear con argucias legales al Congreso. Respete la institucionalidad y a los peruanos, ya sabe cuál es la respuesta del Congreso”, escribió la vocera fujimorista Patricia Juárez en su cuenta de Twitter.

Juárez agregó que le explicarán a la premier por qué decidieron no dialogar con el Gobierno luego que se debata la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, prevista para revisarse hoy en el Pleno del Congreso.

Avanza País y Alianza para el Progreso han anunciado que no dialogarán con la premier Betssy Chávez.

“Miembros de la bancada de Avanza País han presentado acusaciones constitucionales en contra de su persona y varios miembros de su gabinete por cometer una infracción constitucional al firmar el acta de la sesión del Consejo de Ministros del día 24 de noviembre. En dicho documento, se señala que el Congreso había negado la confianza y se habría producido la crisis total del gabinete, situación que no se apega a la realidad ni a la ley”, se lee en el documento enviado por la congresista Adriana Tudela a la titular de la PCM.

Avanza País recomienda la destitución e inhabilitación de Chávez Chino. Precisamente, la presunta negación de confianza provocó una supuesta crisis del gabinete que motivó a Aníbal Torres a presentar su renuncia para que sea la ministra de Cultura quien asuma el premierato. Al no estar de acuerdo con la actitud del gobierno, la bancada del tren no acudirá al llamado del Ejecutivo.

Adriana Tudela informó a Betssy Chávez que no participará de la reunión convocada.

“Tengo que consultar con la bancada pero no creo que vayamos a concurrir viniendo de una persona de la que pretendemos no darle la confianza. Mientras esté Aníbal Torres, que de capitán a pasado a marinero, no puede haber diálogo si hubiera voluntad tendría que venir al Congreso y no los congresistas ir a su oficina”, argumentó el legislador Alejandro Soto de APP.

El parlamentario representante de la región de Cuzco, aseguró que la congresista y ahora funcionaria del Poder Ejecutivo tiene como principal función mantener la confrontación, a pesar de que Chávez Chino ha instado a que haya un diálogo entre ambos poderes; así mismo, Soto señaló que si los congresistas deben abandonar sus curules para que el presidente Castillo Terrones sea retirado de su cargo, así lo harán.

