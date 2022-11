Periodista brasileño calificó el paso de Paolo Guerrero en Avaí FC como el “mayor gol en propia puerta del año”

Paolo Guerrero no ha colmado las expectativas del Avaí FC en el Brasileirao. (Prensa Avaí FC)

Paolo Guerrero es uno de los mejores jugadores que el Perú ha visto nacer en los últimos 20 años. De hecho, partió desde muy joven a Europa en el 2002 y, desde entonces, ha pasado por diversos clubes del Viejo Continente y de Brasil. Sin embargo, su presente no es el mejor por sus problemas físicos. Específicamente, en el Avaí FC no ha dado la talla y recientemente el periodista brasileño, Polidoro Júnior, ha criticado su paso por este último equipo.

“Decepción. El mayor ‘gol en propia puerta’ del año fue de Paolo Guerrero. Fueron 10 partidos para el ‘León de la Isla’ y ningún gol. Llegó por todo lo alto, vendió camisetas como pocos, pero con el balón en marcha, fue un fracaso”, expresó en sus redes sociales.

Del mismo modo, aseguró que su inconveniente constante en la rodilla derecha no le ha ayudado para destacar, dando a entender que su situación incomodó a varios en el club del país de la samba. “Acabó sintiendo de nuevo la lesión de la rodilla. No tenía moral ni con Baroque ni con Lisca. El ambiente dentro del club no era nada favorable. Y se quedó sin tiempo de juego, perdió y estaba endeudado”, sostuvo.

Críticas de periodista brasileño a Paolo Guerrero por estadía en Avaí FC.

Inicio de problemas físicos de Paolo Guerrero

Y es que Paolo Guerrero se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en agosto del 2020 cuando defendía la camiseta del Inter de Porto Alegre. Justamente, en el duelo ante Fluminense luego de disputar un balón con un defensa contrario. El delantero sintió un movimiento extraño en esa zona y quedó tendido en el césped. En eso, el diagnóstico arrojó lo que se menciona líneas arriba.

Su regreso se dio en marzo del 2021 ante Ypiranga FC. De ahí continuó jugando con el ‘Colorado’ y también en los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, aunque habría forzado de más, ya que en octubre de ese año rescindió contrato con su club, con la consigna de tratarse la rodilla y buscar la forma de recuperarse al 100%.

Paolo Guerrero tendido en el campo tras sufrir lesión con Inter de Porto Alegre el 2020. (Premiere)

Proceso de recuperación

Entre terapias en Brasil, Perú y Estados Unidos trató de volver a su plenitud física. Incluso contrató a un entrenador personal para que le ayude en esa consigna. Combinó trabajos de fuerza y algunos con pelota, intercalando entrenamientos en la Videna.

Llegado el 2022 y en la recta final de su puesta a punto, el nombre de Paolo Guerrero sonó para integrar la selección peruana que jugaría el repechaje mundialista ante Australia. Sin embargo, el técnico de ese entonces, Ricardo Gareca, optó por la opción de que se recupere con tranquilidad y sin apuros, dejándolo fuera de la convocatoria final.

Interés de Alianza Lima y fichaje por Avaí FC

Tras finalizar su proceso de readaptación, Alianza Lima lo contactó para fortalecer el plantel de cara al Torneo Clausura, aunque el artillero rechazó las propuestas, argumentando su intención de seguir jugando en el extranjero.

En eso, apareció la oferta del Avaí FC, equipo que había ascendido al Brasileirao y planeaba competir en la máxima categoría del fútbol ‘carioca’. Y a pesar de que llegó como un refuerzo experimentado y de vasta experiencia en dicha liga, nunca pudo encontrar su mejor versión. En esa línea, disputó solo 10 encuentros del campeonato doméstico y no pudo marcar ni un gol. Además recibió dos tarjetas amarillas en diferentes compromisos.

DATO:

El contrato de Paolo Guerrero con el ‘León de la Isla’ es hasta fin de este 2022 y no habría intención de la directiva para extenderlo, considerando el descenso del equipo. Por ende, se desconoce lo que sucederá con su futuro, considerando que se perdió varios duelos este año por recaídas en su lesión.

Paolo Guerrero fue titular en la derrota 1-0 de Avaí FC ante Coritiba por el Brasileirao

