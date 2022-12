Universitario: Brayan Velarde se despidió con sentido mensaje del club ‘crema’ luego de 13 años

Brayan Velarde debutó en 2018 con Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes anunció la salida de Brayan Velarde el último 7 de noviembre y casi un mes después, el futbolista dio sus primeras palabras tras tomarse la decisión. El defensor central deja el club de Ate luego de 13 años y deberá empezar una nueva etapa en su carrera deportiva.

A través de su cuenta personal de Instagram, el jugador de 23 años publicó un sentido mensaje de despedida en el que agradece a sus compañeros, colaboradores e hinchas de la ‘U’. Llegó a la institución en 2009.

“En primer lugar dar gracias a Dios por haberme permitido jugar en este hermoso club, a mi familia, que me apoyó en todo momento, a todos los trabajadores del club, a todos mis compañeros con los que compartí y a toda esa hinchada que estuvo alentando siempre. Luego de 13 años me toca despedirme del club, el cual me formó y me ayudó a desenvolverme como profesional”, inicia la publicación de Brayan Velarde.

El deportista dejó en claro que siempre apoyará a los ‘cremas’ pues es un fanático más. “Me llevo los mejores recuerdos, cada entrenamiento, cada partido, cada aliento del hincha que nos acompañó a todos lados. Siempre les desearé lo mejor porque soy un hincha más como todos ustedes. Feliz y muy agradecido de haber vestido tu hermosa camiseta. Y dale ‘U’ por siempre escucharán”, finaliza el pronunciamiento del zaguero central.

Te puede interesar: Emanuel Herrera a Universitario: Los últimos delanteros argentinos que pasaron por el equipo crema

Durante la última temporada 2022, Velarde no logró sumar minuto alguno tanto en Liga 1 como en la fase previa de la Copa Libertadores. Y no entró en los planes del técnico Carlos Compagnucci para la siguiente campaña.

En toda su estancia en Universitario logró disputar un total de 66 encuentros, sumando 5.480 minutos de juego, no anotó, pero tampoco fue expulsado en todos estos años.

Su debut profesional lo hizo el 28 de febrero de 2018 ante Comerciantes Unidos por el Torneo de Verano, partido que culminó con victoria 2-0 para los ‘merengues’. Pedro Troglio lo hizo jugar 78 minutos en Cutervo.

Su último partido con la ‘U’ fue el 23 de octubre de 2021 ante Cusco FC. En aquel partido el equipo dirigido por Gregorio Pérez se llevó la victoria por 2-1, Velarde completó los 90 minutos de juego.

Te puede interesar: Universitario: Marco Saravia agradeció a Municipal y ahora será jugador ‘crema’

Mensaje de despedida de Brayan Velarde. (Instagram)

La zaga de la ‘U’ 2023

Brayan Velarde no es el único defensa central que se despidió de Universitario de cara al 2023. Al igual que él, Federico Alonso y Nelinho Quina, dejaron las filas ‘cremas’ luego de tres y cuatro años respectivamente.

Para reemplazar dichas bajas, Manuel Barreto, director deportivo, y Compagnucci, decidieron las llegadas de José Luján y Marco Saravia. El exjugador de Melgar ya fue presentado hace más de una semana, mientras que el ex Municipal ya firmó contrato y se espera el anuncio público en los próximos días.

Matías Di Benedetto sería el extranjero elegido para reemplazar a Federico Alonso. El argentino de 30 años se acaba de desvincular del Central Córdoba de la primera división de su país y estaría llegando la próxima semana a Lima para pasar los exámenes médicos correspondientes y de acuerdo a los resultados, firmar su contrato hasta fines de 2023.

Matías Di Benedetto reemplazará a Federico Alonso en Universitario de Deportes.

SEGUIR LEYENDO: