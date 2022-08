Gino Pesaressi reaparece como conductor en ‘América Hoy’ y hace inesperado comentario sobre Ricardo Rondón

Después de su abrupta salida de ‘En Boca de Todos’, Gino Pesaressi reapareció en pantalla este jueves 25 de agosto, como conductor invitado de ‘América Hoy’. El presentador de 34 años llegó al set con un traje que fue elogiado por Janet Barboza.

“Cuánto tiempo que no te veo”, le preguntó Ethel Pozo, mientras Janet Barboza indicó que estaba contenta de tener al animador en el programa.

Bastante relajado, el también actor saludo a los conductores de TV e indicó que le gustaba mucho el grupo. “Me gusta este grupo, combinamos bonito”, señaló Gino Pesaressi, teniendo la rápida respuesta de Ethel Pozo, quien le preguntó si estaba seguro que Janet Barboza le agradaba.

“Me gusta porque es la señora que pone el picante en la mañana”, contestó Janet. De inmediato Edson Dávila preguntó si prefería a la popular Rulitos más que a Ricardo Rondón.

“Mil veces, a Janet que a Rondón, es nuestra Rondona”, señaló Gino sin titubear. Como se recuerda, el joven protagonizó en más de una oportunidad momentos incómodos con Ricardo Rondón durante su conducción en ‘En Boca de Todos’.

Gino Pesaressi aclara que está soltero

En otro momento, Gino Pesaressi fue consultado sobre su situación sentimental. Ethel Pozo indicó que ha percibido un acercamiento entre él y Mariana Vértiz, la madre de su hija; sin embargo, él aclaró que no es así.

“¿Acercamiento? No, tenemos una linda relación, pasamos más tiempo como familia, pero no, la van a comprometer a Mariana. Estoy soltero y disponible” , indicó el exintegrante de Esto es Guerra.

Como se recuerda, Pesaressi decidió retirarse de los realities para dedicarse a su carrera de actuación y desarrollarse en la conducción. Este año regresó al programa de Johanna San Miguel y Renzo Schuller solo para abrir la nueva temporada, por sus 10 años.

Aquí se reencontró con Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Sully Sáenz, Rafael Cardozo y Cachaza, los guerrero históricos del programa.

Gino Pesaressi reapareció en América Hoy. | América TV

Maju Mantilla se refirió a Gino Pesaressi y su salida de EBDT

En una entrevista para Infobae, Maju Mantilla se refirió a la repentina salida de Gino Pesaressi en ‘En Boca de Todos’. La conductora del espacio de América TV indicó que se le dio poco tiempo para desarrollarse como conductor.

“Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien. Era muy poco el tiempo que estuvo y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil y más en nuestro programa, donde puedes estar tan feliz por una noticia y pasar a una más dramática porque el tema es diferente. Esos cambios no son nada fácil y para cualquiera estar ahí es un aprendizaje. Él ponía mucho esfuerzo, es un chico carismático, hábil para la conducción. De repente le faltó tiempo, pero creo que en cualquier momento que podría volver a verlo, no sé si en mi programa o en otro programa” , sentenció.

