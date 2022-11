‘El Gran Show’ y ‘Mundial Qatar 2022′: Así fue el rating del sábado 26 de noviembre

El Mundial Qatar 2022 ocupó los primeros puestos en el rating. (Captura)

No cabe duda que el Mundial Qatar 2022 logra millones de vistas en cada partido que se transmite, pues lo televidentes no quieren perderse ningún enfrentamiento entre los países clasificados. Por ello, este último fin de semana los encuentros entre Argentina vs. México y Polonia vs. Arabia Saudita se llevaron los mejores puntajes en la tabla general del rating.

Si bien, el programa conducido por Gisela Valcárcel ha estado liderando en las últimas semanas, la ‘Copa Mundial de Fútbol de la FIFA’ se quedó con los primeros cinco lugares. Según información difundida por Ibope Media, el partido de los argentinos con los mexicanos logró el primer puesto con 33.5 puntos de rating en Hogares Lima y 31.4 puntos en Hogares Lima +6 ciudades.

La antesala de dicho encuentro y los comentarios posteriores transmitidos en Latina Televisión obtuvieron 14 y 23.1 puntos de rating en Lima, respectivamente. Asimismo, Polonia vs. Arabia Saudita tuvo 16.9 puntos de rating en Hogares Lima, mientras que en Hogares Lima +6 ciudades hizo 14.8 puntos.

Este sábado 26 de noviembre, ‘El Gran Show’ quedó en el sexto lugar de la tabla con 11.1 puntos de rating en Lima y 10.6 en Hogares Lima +6 ciudades. Cabe mencionar que, es la segunda vez que el reality de baile obtiene el mismo puntaje, pero se espera que en sus últimas galas eleve su rating.

Otros programas

El sábado 26 de noviembre, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- JB en ATV - ATV (6.8)

- Reporte Semanal - Latina TV(10.1)

- Estás en todas - América TV (3.3)

- ‘El Reventonazo de la Chola’ - América TV (7.8)

- América Noticias - América TV (5.6)

- La Voz Kids - Latina TV (5.2)

- Sábados en familia - Latina TV (5.9)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (1.7)

- Sorpréndete - Willax TV (1.3)

