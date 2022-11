Roberto Chiabra cuestionó a congresistas por mostrarse en contra de la moción de vacancia: “No huelen a peligro”

El congresista Roberto Chiabra indicó que la vacancia presidencial procederá si la Fiscalía llega a conclusiones que involucren a Pedro Castillo. Foto: Andina

El parlamentario de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, se pronunció sobre el respaldo de la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esto luego que el día de ayer, 29 de noviembre, el congresista Edward Málaga presentará por tercera vez este oficio.

“Hay algunos (congresistas) que parece que les ha dado el COVID-19 y han perdido el sentido del olfato: no huelen a peligro. Si no huelen a peligro, ¿qué podemos hacer? Esta es una decisión de 130, hay que ser inteligentes y tener olfato”, cuestionó a los legisladores que aún no deciden su voto por la vacancia presidencial.

Asimismo, criticó acerca que el Ejecutivo afirma que el Congreso no los deja trabajar. “Si los congresistas no le dicen qué hacer a los ministros, ¿no lo hacen? Yo he sido ministro, qué cree que los congresistas me tenían que decir. (…) No ocultemos la impotencia y la corrupción”, manifestó.

Además, precisó que la demanda competencial y medida cautelar debe ser atendido con prioridad por el Tribunal Constitucional, porque menciona que estamos en “una situación de emergencia”.

Edward Málaga impulsa la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

El nuevo jefe de asesores PCM

El legislador Chiabra también precisó que la designación del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, haya sido designado como el nuevo jefe de asesores de la PCM. Este nombramiento lo calificó como una “burla”.

“Es una burla al Perú, es una falta de respeto a todos los peruanos. Es una persona que hasta ahora no ha tenido la suficiente hombría de pedirle disculpas a una mujer que insultó públicamente y que en sus últimas intervenciones estuvo en dos centros escolares haciendo diferencias entre los niños, ese es el asesor del presidente”, mencionó.

También, recordó las frases del ahora jefe de asesores y cuestionó las acciones del jefe de Estado, así como la designación de la premier Betssy Chávez. “El Ejecutivo tiene que ser inteligente y los congresistas más inteligentes que el Ejecutivo. Este escenario cambia antes de Navidad”, agregó.

Pedro Castillo agradeció al saliente premier Aníbal Torres por su gestión. (Twitter)

Moción de vacancia

La moción de vacancia ha sido impulsada por el congresista no agrupado Edward Málaga, quien presentó el oficio con 67 firmas. Sin embargo, para llegar a retirar del cargo al jefe de Estado se necesita 87 votos que según el parlamentario sí habría.

Esta es la tercera vacancia presentada contra el mandatario Pedro Castillo, las anteriores dos fueron rechazadas por no llegar a los votos. Un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo estaría iniciando. Aunque la primera ministra Betssy Chávez ha negado que se presente una segunda cuestión de confianza.

Hay algunos congresistas que han manifestado que aún no tienen definido su voto, como otros han indicado que no lo harán. Situación que en los próximos días se conocerá la postura de cada uno.

El Congreso busca vacar al presidente Pedro Castillo

