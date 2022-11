Mercedes Aráoz cuestiona al Gobierno de Pedro Castillo: “Siempre ha querido cerrar el Congreso porque le es incómodo”

Mercedes Aráoz | Foto: Agencia Andina

El Gobierno y el Congreso se encuentran en una guerra sin tregua que se agudizó con la renuncia de Aníbal Torres, tras no lograr la aprobación de la cuestión de confianza para derogar la llamada ‘Ley Antireferéndum’, y el nombramiento de Betssy Chávez como su sucesora en la presidencia del Consejo de Ministros.

En medio de este clima de choque de poderes, Infobae buscó a la exvicepresidenta Mercedes Aráoz, quien conoce muy bien este tema en base a su experiencia sufrida en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y su tensa relación con el fujimorismo.

El Poder Ejecutivo ni el Congreso asistieron al Consejo de Estado convocado por la presidenta del Poder Judicial. ¿Qué mensaje político dan ambos poderes?

La doctora [Elvia] Barrios ha tenido la mejor intención, pero es claro que tenía que haberse planteado una agenda para hablar. No había claridad de la agenda, entiendo yo, y además no ha existido voluntad. Las señales que ha mandado el Ejecutivo, justamente, al decir que interpreta que ha existido una especie de ‘denegación fáctica’ de la decisión que tomó la Mesa Directiva del Legislativo, las reacciones posteriores como la juramentación de la señora Betssy Chávez y poner a Aníbal Torres como parte del equipo de gabinete de Chávez, son claramente de ir a la confrontación y no al diálogo. Entonces, entiendo al presidente del Congreso [José Williams] que no haya asistido, así como también la independencia de la Fiscalía de decir ‘no voy’ porque realiza la acusación [contra el presidente Castillo] y no podría entablar un diálogo donde no se tomará alguna decisión política, sino más bien de carácter técnico jurídico. Hay momentos para convocar [al Consejo de Estado] y también voluntad de las partes. En el Ejecutivo no lo hay, en el Legislativo no podría hablar como un cuerpo único porque hay personas con diferentes visiones que tratan de defender la independencia de los poderes.

Usualmente, el presidente de la República convoca los Consejos de Estado.

La propia presidenta del Poder Judicial le pidió varias veces al Presidente, en anteriores ocasiones, que lo convoque para fomentar un diálogo en momentos de crisis y no crisis. Sin embargo, el Presidente nunca ha querido convocar. Es claro que no hay la voluntad de administrarse dentro del marco consuetudinario porque tampoco se necesita Consejo de Estado porque es una fórmula informal, digamos, pero sí es un espacio que se usa para el diálogo, para encontrar mecanismos de coordinación entre poderes para el beneficio del pueblo; lo que vemos aquí es que no existe la voluntad.

¿El nombramiento de Betssy Chávez es para seguir con la confrontación?

De todas maneras. La señora [Betssy] Chávez ya había sido censurada por el Congreso. O sea, ya la habían rechazado por su mala gestión ante una crisis generada por su sector, en ese momento el Ministerio de Trabajo, por la huelga de los controladores aéreos que dejó que se diera en vez de buscar una salida. Y todo esto en medio del inicio de la Semana Santa o vacaciones, donde las familias salen a hacer turismo a nivel doméstico, sin considerar ninguna de las atenciones que debía tener y el daño que le iba a provocar a la actividad [turística] que recién se activaba, estaba en un proceso de apertura y recuperación después de la pandemia.

Entonces, es claro que la señora [Betssy Chávez] tiene una pésima gestión, nunca ha convocado al Consejo Nacional de Trabajo cuando estaba en la cartera para llegar a consensos o normas. En Cultura, ha hecho exactamente lo mismo y me parece que ya era mucho ponerla en la cartera después que fue censurada. Una persona con dignidad no lo haría, pero, bueno, aquí no lo hay. En el Ministerio de Cultura hay un mal manejo de los temas que están ahí. No es una persona que la ponen ahí porque tiene una carrera en el sector público, sino más bien por noticias de corrupción ligadas a la entrega de puestos de trabajo a personas allegadas a su pareja sentimental [Abel Sotelo]. La señora la pusieron ahí, simplemente, por su proceso de investigación y las personas que ha puesto en su gabinete son gente que va en la misma línea confrontacional como los ministros [Alejandro] Salas, [Félix] Chero o [Roberto] Sánchez, y ahoran han añadido otras voces que vienen desde el Congreso [Heidy Juárez] que muestran que sus valores son muy volátiles.

Betssy Chávez - Pedro Castillo (Presidencia)

¿El presidente Castillo designó a Chávez para acelerar el plan del cierre del Congreso?

Sí, pero además siempre lo anunció. Desde el principio, [el presidente Castillo] quería cerrar las distintas entidades e instituciones que se habían creado desde, digamos, la expresión de nuestra democracia. Siempre han querido cerrar el Congreso porque les es incómodo. A los dictadores, el chequeo y el control que les hace el Congreso resulta incómodo. Ha ido comprando votos dentro de un Congreso que es débil e integrada de gente sin principios, en buena parte, que han comenzado a aparecer como ‘Los Niños’ o ‘Las Niñas’. Es una lastima el deterioro de la política. Definitivamente, o sea, un Congreso que no lo dejara trabajar como le pasó a PPK sería otra cosa, pero esto no era así. Este es un Congreso que no pasa nada y, sin embargo, lo quieren cerrar por el poco ejercicio de control político.

Usted mencionaba a Aníbal Torres que fue designado como asesor. Y la señora Betssy Chávez proviene de una bancada como Perú Democrático cuyo líder es Guillermo Bermejo. ¿Cree que Torres y Bermejo son los que verdaderamente moverán los hilos desde la PCM?

Y el presidente de la República que es el jefe de la ‘camarilla’. O sea, está Bermejo en lo político, Torres que tiene denuncias por corrupción al permitir que su hermano tenga contratos con el Estado cuando no está permitido. La verdad estamos ante un grupo que accedió al poder para robarse de los recursos públicos. Es una cosa trágica. Digamos, aquí no se trata que sea un gobierno de izquierda o derecha, sino que simplemente tiene una intencionalidad de apoderarse de los recursos del Estado y el poder absoluto para mantenerse.

Señala que el Congreso tiene una respuesta débil. ¿Qué lectura tiene que recurren al Tribunal Constitucional para interponer una demanda competencial y una medida cautelar frente a la interpretación del Ejecutivo sobre la cuestión de confianza?

Bueno, ya hay una ley que especifica lo que ya está en la Constitución. El Gobierno solo puede pedir la confianza por algo que sea política suya. No lo puede hacer por las acciones del Legislativo. Esa ley ha sido aprobada por el Congreso, con lo que también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional que la considera constitucional. Entonces, el Congreso está actuando dentro del marco de la Constitución, pero debe ir con mucha prudencia para no ir por cualquier error que sea una trampa del Ejecutivo. Lo que hizo [Martín] Vizcarra estuvo muy mal [la negación fáctica para cerrar el Parlamento en 2019] y abrió una caja de pandora que lamentablemente nos ha llevado al deterioro político que vemos ahora. El Legislativo debe actuar con mucha prudencia y no reinterpretar las leyes de tal manera que se salga del marco constitucional.

Ya no es ‘la denegación fáctica’, sino la palabra ‘rehusamiento’ que es la clave en esta crisis.

La palabra ‘rehusamiento’ no existe, pero el ‘rechazo de plano’ sí se encuentra en nuestra normativa que hace la Mesa Directiva del Congreso. Para que haya denegación de la confianza tiene que haber existido votos del Pleno, y aquí no hubo eso. Simplemente, lo hicieron es que decirles es que su pedido es improcedente y, por ello, lo rechazamos de plano dentro del marco de la legislación. [La Mesa Directiva del Congreso] han actuado dentro del marco constitucional y mi impresión es que, justamente, juegan con la ambigüedad para contratar a personas que cometieron delitos. Estamos en una situación en que nadie está gobernando y realizando políticas públicas por el bien de la sociedad. Eso es lo más triste porque la gente está a la merced de estos señores. Es difícil.

Exmiembro del TC señaló que renuncia de Aníbal Torres es un reconocimiento a una derrota política y jurídica por el Congreso y el Tribunal Constitucional. (Andina)

¿Cómo observa que el Gabinete de Betssy Chávez ha repartido más cuotas a Perú Libre y a el Fenatep, sindicato del presidente Castillo?

Se están comprando votos y no una alianza que sería lo más transparente para gobernar. [Pedro Castillo] Lo hace para defenderse frente a estas acusaciones constitucionales y, probablemente, salga un perulibrista que diga que no le darán el voto de confianza a la señora Chávez. Qué no conveniente, ¿no? Porque va en la línea para que ella diga que se ha dado una segunda denegatoria de la confianza. Es un juego perverso en el manejo de la política. Queda claro que están buscando cerrar el Congreso, es su intencionalidad.

La vacancia no tendría los votos, la denuncia por traición a la patria se cayó en el TC y, ahora, se habla de la suspensión presidencial. ¿Esta alternativa resulta viable para salir de la crisis?

No soy abogada y no sé los detalles, pero entiendo que se tiene que argumentar adecuadamente en lo legal para justificar la suspensión. Probablemente, si usan el documento de la denuncia de la Fiscal de la Nación podría decir que van por estas condiciones [presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias] y se le suspende [al presidente Castillo] para que pueda defenderse. [La moción de suspensión] tendría que desarrollarse bien para no generar inestabilidad.

¿Se debería reformar o derogar el artículo 117 de la Constitución sobre las causales para acusar a un presidente?

Probablemente, el artículo 117 debe ser reformado y cubrir cosas como esta [los delitos por corrupción]. [Sobre la derogación] Debe haber una discusión dentro del Congreso porque, evidentemente, hay un nivel de protección. No hemos tenido antes a un presidente que tenga este nivel de investigaciones que me parecen bastantes claras, con testigos que declaran y todas esas cosas. Eso es escandaloso.

También se habla sobre el adelanto de las elecciones generales. En la Comisión de Constitución se discute este escenario. ¿Puede ser una alternativa para salir del entrampamiento político?

Yo preferiría una sucesión constitucional con la señora [Dina] Boluarte y que convoque a elecciones generales. Podríamos pedir al Legislativo que termine un marco legal adecuado para cerrar esto y no tengamos que elegir mal. Porque vamos a elegir lo mismo en un próximo proceso electoral con personajes más siniestros como Antauro Humala.

