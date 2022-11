Adriana Tudela presentó acusación constitucional contra ministros por interpretación de la cuestión de confianza

Adriana Tudela, congresista de Avanza País. | Foto: Congreso de la República

La congresista de la bancada de Avanza País, Adriana Tudela, ha presentado una acusación constitucional en contra del ex jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres Vásquez y contra demás ministros quienes firmaron el acta que interpreta como una negación a la cuestión de confianza la cual no fue admitida por el Congreso de la República.

Así lo dio a conocer la legisladora a través de su cuenta oficial de Twitter quien refiere que el ex PCM y sus ministros deben ser inhabilitados y que, del mismo modo, se debe defender al Poder Legislativo. En esta acusación no está incluida la ex titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

He presentado una acusación constitucional contra los ministros que firmaron el acta que señala que el Congreso habría negado la confianza. Deben ser destituídos e inhabilitados cuanto antes. Hay que defender el Congreso de quienes sueñan con tener poder sin contrapesos. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) November 29, 2022

Esta es la segunda denuncia constitucional que es formulada por los miembros del parlamento en contra del gabinete que fue liderado por Aníbal Torres; dicha acusación fue presentada por la correligionaria de Tudela, Patricia Chirinos, quien, incluye al presidente de la República, Pedro Castillo.

Según sostiene la congresista Adriana Tudela, los funcionarios del Ejecutivo, habrían incurrido infracciones constitucionales en los artículos 38, 39, 40, 90, 125 y 133 de la Constitución Política del Perú.

La decisión por parte del Poder Ejecutivo de interpretar que el Congreso les habría negado la confianza se dio el pasado 24 de noviembre mediante un acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros realizado el último jueves.

Según el documento, la Mesa Directiva del Congreso se equivoca “groseramente” en su análisis para “rechazar de plano” la cuestión de confianza. Además, aseguran que, “a todas luces” se configuró una negativa a la solicitud del entonces primer ministro, Torres Vásquez.

Horas más tarde, Tudela volvió a pronunciarse vía Twitter y se refirió sobre la moción de vacancia presidencial en contra de Castillo Terrones por incapacidad moral permanente según lo planteado por el legislador Edward Málaga.

“Es hora de que los congresistas muestren de qué lado están: de la institucionalidad democrática y el bien del país o del populismo corrupto y totalitario. Ya no hay excusas ni pretextos que valgan”, esgrimió en sus redes la parlamentaria.

