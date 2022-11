Emilio Jaime aclara que no es influencer y responde sobre la nominación de Flavia Laos a los People’s Choice Awards

El cantante peruano, Emilio Jaime habló sobre su tema 'Pituquita' con Nero Lvigi. Edición: Carlo Fernández.

Emilio Jaime es un joven cantante de reggaetón que reside en Colombia, donde ha aprendido de los mejores de la industria de la música urbana pero ha regresado a su país para lanzar canciones con intérpretes peruanos.

Tras lanzar con éxito su tema ‘Pituquita’, que es una colaboración con el intérprete urbano Nero Lvigi, Emilio Jaime conversó con Infobae y comentó que se encuentra enfocado en la música urbana. Además, indicó que toma distancia de sus amigos influencers.

Emilio Jaime recalcó que se mantiene en comunicación constante con Austin Palao, luego de recuperar su amistad y disculparse por haber iniciado una relación con su expareja, Luciana Fuster. Sin embargo, aclaró que no tiene ninguna amistad con Flavia Laos.

Emilio ¿cómo nace el tema ‘Pituquita’?

La canción lo hicimos en La Victoria con mi amigo Nero, lo sigo desde hace mucho tiempo y me gusta su música. No tenía la posibilidad de hacer una colaboración con un artista urbano del Perú y se presentó la oportunidad.

¿Cómo surgió la idea de cantar con Nero Lvigi?

Le escribí por las redes para colaborar juntos y tenemos amigos en común como Luis Saavedra, quien ha hecho el video del tema musical.

¿Quién compuso la letra del tema musical?

Hace cuatro meses bajamos a la casa del Nero en Matute, un amigo de Medellín ‘Kennedy’ y yo. Allí comenzamos entre los tres a crear las canciones. Trajimos una pista de Colombia y al Nero le encantó, en una noche nacieron dos temas, entre ellos ‘Pituquita’.

¿En qué se diferencia este tema de los demás?

Tiene mucho palabreo de Perú, es un reggaetón perucho. Menciona varias palabras de nuestro país, hablamos de La Victoria, tonear, el pisco, San Isidro y de muchas cosas más.

Emil. Instagram

¿Por qué el nombre ‘Pituquita’?

Porque pienso cuántas pitucas bajan a tonear al barrio de La Victoria. En la grabación del videoclip había hartas pitucas (risas)

¿Dónde grabaron el videoclip y cuánto tiempo les tomó?

Como creamos la canción en La Victoria, quisimos hacer el videoclip ahí también. Nos tomó un día completo y lo hicimos en distintas partes del distrito.

¿Quién dirigió el video?

Tadeo Carmona y Luis Saavedra.

¿Conoces de hace mucho tiempo a Tadeo Carmona, hijo de Javier Carmona?

Ambos son muy buenos profesionales, pero Tadeo es un amigo de hace muchos años y le dije que quería trabajar con él. Me pareció chévere trabajar con amigos. Y ‘Pituquita’ es mi primer video hecho en el Perú.

Se nota muy buena conexión entre tú y el Nero, ¿piensas grabar otra canción con él?

Esa misma noche hicimos otra canción llamada ‘Sola’ que estará en el grupo del Nero. Y estamos produciendo otro tema más, que es un trap y que posiblemente se llamará ‘Perú’. Estoy enfocado en hacer colaboraciones con artistas peruanos.

En la canción ‘Pituquita’ se puede escuchar referencias del reggaetón colombiano. ¿Lo consideras así?

Claro, en cuanto a la música mi referente principal es el cantante ‘Feid’ de Medellín, pero lo proyecto hacia mi estilo y esencia. Me nutro mucho de lo que dicen las canciones de allá y cómo suenan las pistas colombianas. Además, estoy conociendo un poco más de cómo se maneja la industria musical y quiero traerlo para el Perú.

Tuviste la oportunidad de abrir el concierto de Daddy Yankee en Medellín, ¿qué tal la experiencia?

Brutal, a mí la gente en redes me da duro porque dicen que hablo como colombiano. Pero, mi propósito es dejar en alto el nombre del Perú en cualquier escenario musical.

Emigró a Colombia

¿Cómo así tomaste la decisión de dejar todo por ir a Colombia?

La decisión nació en pandemia y quería que la gente conozca a Emil como artista y dejar de lado al chico reality. Desde que llegué a Medellín empecé a ajustar ‘las tuerquitas’ de lo que me faltaba aprender.

¿Qué es lo que más extrañas de Perú?

A la familia, los amigos, la comida y las rutinas, pero sé que es parte del sueño y hay que salir de la zona de confort para cumplir las metas. Para grandes metas hay que hacer grandes sacrificios.

¿Qué has tenido que dejar para cumplir tus sueños?

A la familia, nunca antes había estado tan lejos de ellos y eso fue lo más difícil, pero gracias a Dios nos mantenemos en contacto.

Flavia Laos y los People’s Choice Awards

Flavia Laos ha sido nominada como influencer del año a los People’s Choice Awards. ¿Qué te parece su nominación, te parece que es un buen referente en ese rubro?

Ella está haciendo muy bien su trabajo con las redes y esperemos que el título se quede en casa. Le mando mis felicitaciones y que la siga rompiendo.

Piensas que Luciana Fuster, ¿podría ser considerada en los próximos premios?

No estoy tan pendiente del mundo de los influencers, sé que ella también es muy fuerte en ese rubro y espero que en algún momento le llegue la nominación.

El cantante Emilio Jaime en un diálogo con Infobae, comentó que no está pendiente del trabajo de influencer de Luciana Fuster. Edición: Carlo Fernández C.

¿Qué tal te parece el trabajo de influencer de Luciana comparado con el de Flavia?

No he visto su trabajo en sí, estoy muy enfocado en mi música. Sigo a gente de música en mis redes.

¿Tú no te consideras influencer?

Todo lo que muestro en mis redes sociales es música.

Así como se premia el éxito a los creadores de contenidos, también hay reconocimientos para los cantantes como son los Latin Grammy, ¿te gustaría ser nominado?

Claro, es mi sueño conseguir premios por mi música. Es una meta, me sentiría realizado de conseguirlo. Esto para mí es una carrera, no es hobbie.

Relación de Flavia y Austin

La relación entre Flavia y Austin se muestra bastante. ¿qué te parece esta pareja?

Les deseo lo mejor a ambos. Austin y yo estamos bien, quiero cuidar esa amistad y hablamos siempre por redes. No vivo con rencor, no le deseo el mal a nadie y trato de desear el bien a todos.

Emilio Jaime le desea lo mejor a Austin Palao y Flavia Laos. Edición: Carlo Fernández C.

Ya que hablas de la amistad y no guardar rencor. ¿Tienes contacto con Flavia y Luciana?

No, solo tengo contacto con Austin, con nadie nada más.

Austin Palao también se dedica a la música. ¿Harías una colaboración con él?

Si él sigue enfocado en sus proyectos de la música, yo no tengo ningún problema en colaborar con él.

¿Tienes planes de incursionar en la actuación?

No me ha salido nada, pero si me sale no tengo problemas, mientras no afecte mis proyectos en la música.

Ya sabes, ¿dónde vas a pasar Navidad y Año Nuevo?

Navidad en Lima con la familia, pero no tengo planeado que hacer a fin de año.

¿Y estás con novia?

Estoy tranquilo, en una relación conmigo mismo y enfocado en mi carrera.

