Emilio Jaime cantó en el programa y Luciana Fuster se retiró del set de televisión de ‘Esto es Guerra’

Emilio Jaime no le da importancia a la actitud de Luciana Fuster de retirarse del set de ‘Esto es Guerra’, cuando él va a cantar al programa. El cantante de reggaetón le tiene sin cuidado lo que haga la pareja de Patricio Parodi y es que considera que él fue al espacio de televisión para promocionar su tema ‘Pituquita’.

Luciana estuvo presente en todo el programa del lunes 7 de noviembre, si embargo cuando ‘Emil’ ingresó para saludar a los conductores del formato de América Televisión, Renzo Schuller y Johanna San Miguel, ella se retiró intempestivamente.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron a buscar al exchico reality para saber acerca de sus impresiones sobre la forma de reaccionar de la influencer y él dijo que no se dio cuenta de este detalle.

“Yo fui a cantar nomas, voy a chambear y estoy enfocado en lo mío... Ya salí de eso (Luciana y Austin)”, respondió a la reportera de Willax Televisión.

Asimismo, le consultaron sobre las declaraciones que dio para ‘Ecuavisa’, canal de Ecuador, donde indicó que Luciana es “una chica inquieta”.

La periodista del programa de Rodrigo González le preguntó si sigue pensando que Luciana es una chica inquieta y el cantante contestó: “No, Luciana es una niña bien”. De forma inmediata la comunicadora le consultó ¿Una niña?. “Sí, de bien... ¿por qué te ríes?” respondió riéndose el intérprete de ‘Vaso roto’.

Por otro lado, el exponente de la música urbana contó para el medio de comunicación de Ecuador que cometió “un grave error” al estar con Luciana, pero resalta que ya se reconcilió con su amigo Austin Palao.

“Yo salí con una niña allá de Perú... pero lo importante es que mi relación con Austin está bien... Me distancié de él como cuatro años por un error que cometí, pero estamos bien... Ellos terminaron su relación y Austin en ese entonces era un gran amigo mío y bueno cometí un grave error”, expresó al canal ecuatoriano.

Asimismo contó que se amistó con el novio de Flavia Laos porque fue él que lo buscó para reconciliarse. “Hace como tres meses nos amistamos... yo lo busqué, yo quería arreglar, él fue como mi mejor amigo en esa época, tenemos muchas anécdotas juntos y que chévere volver a ser patas”, confesó.

Emilio Jaime: “Ha sido un aprendizaje para mí”

En una entrevista para Infobae hace dos meses, Emilio Jaime reflexionó también sobre el conflicto que tuvo con el exchico reality por iniciar una relación amorosa con Luciana Fuster, sin tomar en cuenta que fue la expareja de su entonces mejor amigo.

“Uno comete errores siempre, ese no será el último que vaya a cometer. Hoy por hoy, ya ni siquiera me enfoco en lo malo. Ha sido un aprendizaje para mí. Yo creo que maduré muchísimo después de esa situación, yo me enfoco en lo bueno, estoy bien con él y es lo único que me importa”, dijo a Infobae.

Cabe resaltar que, en el 2020, la locutora de radio indicó que también estaba arrepentida por haberse involucrado sentimentalmente con el amigo íntimo de Palao. “No sé cómo se dio, el punto es que ahora estoy soltera y soy la más feliz del mundo. De los errores aprendí, reconozco que metí la recontra pata (con Emilio)”, dijo en el desaparecido programa ‘Estás en Todas’.

Emilio Jaime reflexionó sobre su pelea con Austin Palao por Luciana Fuster

