Cena navideña: en qué medida la gripe aviar pueda afectar a los alimentos que provienen de las granjas

El comer pavo en Nochebuena y Navidad es una de las tradiciones que sigue vivas en el Perú. Foto/crédito:Pexels

Desde hace unos días, se advirtió sobre la presencia del virus influenza aviar tipo A, subtipo H5 en el Perú. En tal sentido, se ha identificado la presencia de aves silvestres enfermas o muertas que puedan aparecer en la orilla de las playas del litoral o alrededores. A la fecha se han registrado más de 13 mil aves marinas silvestres fallecidas a causa de la peligrosa enfermedad.

En tal sentido, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró este martes la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por 90 días calendario.

Teniendo en cuenta que uno de los productos alimenticios más consumidos en Perú es el pollo, y que en las fiestas de fin de año el pavo es el más vendido, ¿cómo podría afectar la presencia de este virus a los usuarios?

Te puede interesar: Gripe Aviar en el Perú: Todo lo que debes saber para cuidar tu salud y la de tus familiares

Al respecto, Infobae consultó con Raúl Guillermo, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Aves (AMEVEA), quien explicó que la influenza aviar H5N1 principalmente afecta a las aves, y hay una preocupación porque hoy viene afectando a las aves silvestres marinas. Sin embargo, aclaró que la industria agrícola se preocupa para que el virus no pase al sistema comercial, lo que podría afectar la productividad y mortalidad.

“Con relación al consumo de carne y huevos, actualmente no hay ningún riesgo”, señaló el especialista. Mencionó también que este virus ya está presente más o menos hace dos meses en Estados Unidos, pasó a México, se ha reportado en Ecuador, Perú y Colombia, y principalmente provoca enfermedades circunscritas a las aves.

Guillermo reiteró que lo que vienen haciendo las empresas privadas es ajustar más las medidas y están tomando más acciones de bioseguridad. “Es más, están colaborando con el Senasa en cuanto a la disposición de las aves silvestres muertas, porque la mayor preocupación en el sector es que las personas que de una u otra manera puedan manipular estas aves y quienes trabajan en las granjas, puedan llevar la contaminación a la granja. Esa es la mayor preocupación”, refirió.

Aclaró que, a nivel de los mercados, el pollo o huevo no significa ningún riesgo. En todo caso, los niveles de bioseguridad que deben tomarse es que la enfermedad no vaya a las granjas. Asimismo, indicó que hasta el momento no se ha reportado ninguna evidencia que la gripe se contamine de aves a humanos.

“De todos los brotes a nivel mundial en los últimos tiempos, solo en Estados Unidos se reportó una persona que tuvo un problema muy similar a un resfrío simple, no más que eso. El mayor cuidado que Senasa está tomando, al igual que la industria privada, es que este virus no produzca impacto negativo en el sistema comercial. Si sucediese eso, la oferta de huevo y carne se va a ver afectada”, puntualizó el experto a este medio.

Enfermedad que afecta a las aves

En el mismo sentido, la Asociación Peruana de Avicultura (APA), emitió un comunicado en relación con el hallazgo de influenza aviar en aves migratorias silvestres en sectores del litoral peruano. Apuntan que esta es una enfermedad viral que afecta a las aves. Se transmite por contagio directo entre las aves o por objetos contaminados con heces o secreciones de aves.

Más de 13 mil especies han fallecido por la gripe aviar. Foto: Serfor

“No hay evidencia de contagio de influenza aviar de humano a humano, aunque la recomendación es no estar en contacto con animales enfermos o sospechosos de estar enfermos”, sostiene el documento. Y precisan que estos brotes no ponen en riesgo el consumo de huevos y carne de pollo. “El consumo de estos alimentos es totalmente seguro a nivel nacional”, aseguran.

Manifiestan que la mejor forma de evitar la propagación de influenza aviar es la prevención. Por ello, los productores avícolas han reforzado las medidas de bioseguridad en todas las granjas a nivel nacional, con el objetivo de prevenir el contagio de nuestras aves.

“Es importante resaltar que estos eventos no han afectado la producción avícola nacional para consumo humano y, en consecuencia, no afecta al estatus sanitario de país libre de influenza aviar que mantiene el Perú. El consumo de productos avícolas es seguro”, precisa el comunicado.

SEGUIR LEYENDO